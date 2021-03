Leipzig

Pünktlich 16 Uhr wäre es still geworden an diesem Donnerstag in der Glashalle auf dem Leipziger Messegelände. Buchmessedirektor Oliver Zille hätte zum Mikrofon gegriffen, ein paar Worte zum Wetter gesagt und die Verleihung der Preise der Leipziger Buchmesse eröffnet. Es wäre der erste Höhepunkt gewesen nach der feierlichen Eröffnung der Buchmesse am Vorabend im Gewandhaus, wo der britische Essayist, Schriftsteller und Fotograf Johny Pitts für „Afropäisch. Eine Reise durch das schwarze Europa“ mit dem Leipziger Buchpreis zur Europäischen Verständigung geehrt worden wäre.

Das Gewandhausorchester hätte gespielt, anschließend wären im Foyer Häppchen gereicht worden beim ersten Wiedersehen der Autoren, Verleger, Buchhändler, Kulturpolitiker ... Bis Sonntag wäre das Publikum in die Messehallen geströmt.

„Lasst uns lesen!“

All das hätte auch Ende Mai stattfinden können, wohin bereits im Herbst Leipziger Buchmesse, Manga-Comic-Con und Antiquariatsmesse verschoben worden waren. Doch alle fallen aus, Ende Januar abgesagt aus bekannten Gründen. Mit Glück, denn auf etwas anderes ist nicht zu zählen, gibt es vom 27. bis 30. Mai das Lesefest „Leipzig liest extra“.

Geplant sind persönliche Begegnungen mit Autorinnen und Autoren – trotz pandemischer Regeln. Es soll darum gehen, Literatur sichtbar zu machen – trotz fehlender Plattformen. „Lasst uns lesen!“ lautet das Credo für die rund 300 Veranstaltungen an verschiedenen Orten der Stadt.

Dann wird Johny Pitts in der Nikolaikirche geehrt, der Preis der Leipziger Buchmesse in der Kongresshalle vergeben in den Kategorien Belletristik, Sachbuch/Essayistik und Übersetzung. Die jeweils fünf Nominierten werden im April bekanntgegeben. Dieser Termin immerhin ist sicher.

Neues von Kraske, Walser, Zeh

Nicht zu rütteln ist auch an den Neuerscheinungen, die trotz allem im März in die Buchhandlungen kommen. Die Leipziger Matthias Jürgler und Stefan Schwarz veröffentlichen ihre Romane „Die Verlassenen“ und „Da stimmt was nicht“, Michael Kraske schaut mit „Tatworte“ auf AfD & Co., von Helga Schubert sind die Geschichten „Vom Aufstehen“ erschienen, von Ingrid Noll „Kein Feuer kann brennen so heiß“.

Martin Walser bringt in der kommenden Woche „Sprachlaub oder: Wahr ist, was schön ist“ unter die Leserinnen und Leser. In „Alltagstexte“ und „Alltagspoesie“ genannten Miniaturen, illustriert von Alissa Walser, sucht der fast 94-Jährige „Hilfe beim Konjunktiv beziehungsweise bei Jesus“. Von Juli Zeh kommt am Montag „Über Menschen“. Ihr Roman spielt wie „Unterleuten“ im brandenburgischen Nirgendwo, Dora ist vor dem Lockdown aufs Land geflohen, wo sie ihren Zweifeln und Fragen natürlich nicht entkommt.

Wer den Diskursen gewachsen bleiben will, kann verbal aufrüsten mit „Zahlen sind Waffen. Gespräche über die Zukunft“, herausgegeben von Sibylle Berg und Dietmar Dath, oder Layla Saads „New York Times“-Bestseller „Supremacy – Warum kritisches Weißsein mit dir selbst anfängt“, nun auf Deutsch zu haben. Während niemand in die Messehallen pilgern kann, wäre all das vielleicht kein Ersatz, aber ein Trost.

Von Janina Fleischer