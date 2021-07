Leipzig

Neun Tage lang gibt es in Leipzig wieder Kunst für die Ohren: Am Samstag beginnt der Hörspielsommer, Veranstaltungsort ist das Festivalgelände am Richard-Wagner-Hain, direkt am Elsterflutbecken zwischen Jahnallee und Käthe-Kollwitz-Straße (DHfK-Seite). Dort können Besucherinnen und Besucher bis Sonntag, 11. Juli, kostenlos zahlreichen Hörspielen und anderen Audiobeiträgen lauschen.

Das Familienprogramm beginnt am Wochenende täglich um 14 Uhr, wochentags um 16 Uhr. Ab 18 Uhr folgt das Abendprogramm für Jugendliche und Erwachsene mit täglich wechselnden Schwerpunkten, am ersten Samstag ab 21.30 Uhr unter dem Titel „Hot Hot Hot“ mit Beiträgen zum Thema Sexualität, am Dienstag zum Fall des im Dessauer Polizeigewahrsam ums Leben gekommenen Oury Jalloh und am Donnerstag zum jüdischen Leben in Leipzig.

Über das gesamte Programm verteilt finden mehrere Wettbewerbe statt, unter anderem der Hörspielmanuskript- oder der Kurzhörspielwettbewerb. Am Freitag folgt die Ausstrahlung von Stücken des Internationalen Hörspielwettbewerbs. Zudem laden für den 9. und 10. Juli im Rahmen des Familienprogramms mehrere Workshops zum Mitmachen ein.

Den detaillierte Programmplan gibt es auf www.hoerspielsommer.de. Der Eintritt ist frei.

Von CN