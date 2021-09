Neunte Leipziger Tanztheaterwochen beginnen am Freitag

Leipzig

Vom 24. September bis zum 10. Oktober finden in Leipzig die neunten Tanztheaterwochen statt. „Neben etablierten Namen wie den LTT-Choreografinnen Bettina Werner, Brit Böttge und Maria Seidel darf sich das Publikum auf eine Kooperations-Produktion, ein Gastspiel, eine Filmvorführung sowie einen Workshop freuen“, teilten die Veranstalter mit.

Los geht es am 24. und 25. September jeweils um 20 Uhr sowie am 26. um 18 Uhr mit „Essenz“ von Bettina Werner. In der Schaubühne Lindenfels setzen sich 29 jugendliche Tänzer mit Fragen der Zeit und sich selbst auseinander. Karten ab 9 Euro im VVK oder an der Abendkasse.

Der Hörspaziergang „Weltstadt auf Zeit“ schickt das Publikum auf eine Reise über die Alte Messe. Dabei sind Performances zu erleben und Geschichten von Menschen zu hören, die einen persönlichen Bezug zum Gelände haben. Startpunkt ist der Sowjetische Pavillon, Beginn vom 24. bis 26. September und 1. bis 3. Oktober jeweils um 17 Uhr, am 3. Oktober auch um 11 Uhr. Karten im VVK für 10 Euro unter anderem über www.schaubuehne.com.

Der Oktober beginnt mit „REISE.ohne.viel.SINN“ im Werk 2. Zwei unvollendete Tanztheaterstücke werden hier zusammengeführt, erlebbar gemacht und ausgestellt. Aufführungen finden am 1. sowie vom 4. bis 6. Oktober jeweils 18.30 Uhr, am 2. Oktober um 15 und 19 Uhr sowie am 3. Oktober um 11 und 15 Uhr statt. Karten für 9 Euro im VVK oder an der Abendkasse.

Am 8. und 9. Oktober ist im Lofft in der Spinnereistraße 7 jeweils um 20 Uhr das Stück „Citoyen“ zu sehen. Das Tanztheater von Pilar Buira Ferre rückt die verbindende Kraft des Tanzes in den Mittelpunkt. Karten ab 9 Euro im VVK und an der Abendkasse.

Am 7. Oktober zeigt das Luru-Kino den Dokumentarfilm „In-Zeit-Sprung“ von Gabriel Flain, der die Männer und Frauen über 40 zeigt, die aktive Teilnehmer am titelgebenden Projekt sind. Eintritt: 5 Euro. Zudem findet am 10. Oktober ein Tanztheater-Workshop unter Leitung von Pilar Buira Ferre statt. Angesprochen sind alle, die Freude und Begeisterung an der Bewegung haben und sich etwas Neues zutrauen. Preis: 15 Euro, die Anmeldung ist über kontakt@leipzigertanztheater.de möglich.

Weitere Infos zum Programm unter www.leipzigertanztheater.de.

Von CN