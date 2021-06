Neustart in Zeiten der Ungewissheit: Schauspiel Leipzig plant 28 Premieren

Leipzig

Schlägt man das neue Spielzeitheft des Schauspiel Leipzig auf, stößt man auf ein großformatiges Foto des leeren Saals. So sah es oft aus in der laufenden Pandemie-Spielzeit, die zumindest ab Samstag nochmal für fünf Wochen Publikumsbetrieb erlaubt. Was in der neuen Saison möglich wird?

28 Premieren, darunter elf Uraufführungen sind geplant. Das teilte Schauspiel-Intendant Enrico Lübbe auf der Spielzeit-Pressekonferenz am Dienstag mit. Konkrete Premieren-Termine nennt das Theater bis auf die geplante Spielzeit-Eröffnung am 8. Oktober noch nicht. Die Vergangenheit hat gezeigt, wie schnell Pläne von steigenden Inzidenz-Zahlen über den Haufen geworfen werden können.

Spielzeit-Motto: „Und was bedeutet das jetzt für mich“

Aus den jüngsten Erfahrungen ist auch das Spielzeitmotto abgeleitet: „Und was bedeutet das jetzt für mich“. Ein Satz, der über die Pandemie in die Zukunft weisen soll. Chef-Dramaturg Torsten Buß spielt auf die Dynamiken im digitalen Raum an und die Herausforderung, die Welt ständig neu zu sortieren.

Der Auftakt im großen Saal gehört Regisseurin Claudia Bauer. Sie hat „Die Rättin“ von Günter Grass für die Bühne bearbeitet und beginnt bald mit den Proben. Kurz vor dem Tschernobyl-Unfall schrieb Grass diese Erzählung über die Endzeit der Menschheit.

Mensch-Natur-Beziehung am Schauspiel Leipzig

Anna-Sophie Mahler, ab kommender Spielzeit Hausregisseurin, inszeniert „Undine“ als Musiktheaterprojekt und beschäftigt sich mit der Mensch-Natur-Beziehung. Auf der Hinterbühne kommt Thomas Köcks „Vendetta, Vendetta“ zur Aufführung. Der Autor führt auch Regie.

Daniel Herrmann, Intendant Enrico Lübbe, Torsten Buß und Thomas Frank (v.l.) kündigen die kommende Spielzeit an. Quelle: Christian Modla

Außerdem sollen die in dieser Spielzeit ausgefallenen Premieren „Das Schloss“ von Philipp Preuss, „Frühlings Erwachen“, „Schäfchen im Trockenen“, das Familienmärchen „Arabella oder die Märchenbraut“ und „La Bohème“ nachgeholt werden. Anna-Sophie Mahler verbindet „La Bohème“ mit Menschen aus Leipzig und verschiedenen Zeitebenen. Die Produktion ist bereits fertig geprobt und konnte bisher nicht gezeigt werden.

Die Zweitbühne Diskothek bleibt vor allem für zeitgenössische Autoren reserviert. Darunter das Auftragswerk „Ein Wahnsinn was Menschen einander“ der in Leipzig lebenden Autorin Kristin Höller und „Hotel Pink Lulu“ von Emre Akal, Gewinner des exil-DramatikerInnenpreis der Wiener Wortstätten 2021.

Netzwerk mit europäischen Kooperations-Partnern implodiert

Thomas Frank, Leiter der Schauspiel-Residenz, zieht ein vernichtendes Fazit der laufenden Saison. „Uns ist das komplette Netzwerk mit europäischen Kooperations-Partnern implodiert.“ Internationales Arbeiten wurde durch Reisebeschränkungen unmöglich. „Für die nächste Spielzeit haben wir den ambitionierten Plan, alles nachzuholen“, sagt Frank. Außerdem plant er die Arbeit mit Gastkünstlern an drei Themenblöcken: Digitalisierung, Feminismus und Körper. Doris Uhlich, doublelucky productions und She She Pop sind Teil des Künstleraustauschs. Gefördert von der Bundeskulturstiftung erarbeitet die Residenz die Projekte in Koproduktion mit München, Gent und Warschau.

Schauspiel plant „urbane Langzeitbespielung“

Lübbe kündigt außerdem für Frühjahr 2022 eine „urbane Langzeitbespielung“ an. „Pay attention!“ geht von den während der Pandemie verödeten Innenstädten aus und fragt nach Zukunftsmodellen.

Die künstlerischen Impulse der jüngsten Vergangenheit, aus der Pandemie-Not geboren, sollen langfristig beibehalten werden. Lübbe: „Wir denken darüber nach, digitale Formate weiterzuentwickeln.“

Von Dimo Rieß