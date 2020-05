Die Musikwirtschaft in der Corona-Krise: Es ist noch längst nicht vorbei

Leipzig

Das Gewandhaus hat die Saison im Großen Saal offiziell beendet, die Beschäftigten sollen ab 1. Juni in Kurzarbeit gehen. Auch in der Oper geht wegen der Corona-Pandemie bis Spielzeit-Ende wohl keine Vorstellung mehr über die große Bühne, bei privaten Konzertveranstaltern sieht es nicht anders aus. Hygiene-Maßnahmen, Abstandsregeln, Kontroll- und Dokumentations-Pflichten machen den Spielbetrieb entweder unmöglich oder sinnlos oder wirtschaftlich nicht vertretbar. Folglich blicken nun alle auf September, den Beginn der Saison 2020/2021, auf das Ende des Verbots aller Großveranstaltungen.

Zu wenig Besucher erlaubt

Mit der Absage der Bayreuther Festspiele, die vom 25. Juli bis zum 31. August laufen sollten, sind die Ausfälle längst nah an die neue Saison gerückt. Auf dem Grünen Hügel war noch die Unmöglichkeit geregelter Proben das Hauptargument. Nun wurden auch die Bregenzer Festspiele gestrichen, die bis zum 23. August dauern sollten, und hier geht es ums Publikum: Maximal 1000 Besucher dürfen Veranstalter in Österreich ab dem 1. Juli empfangen – zu wenig, um die Bregenzer Bühne mitten im Bodensee vor 7000 Plätzen wirtschaftlich zu bespielen.

Die Sehnsucht wächst mit jedem Tag

Derlei Nachrichten nähren die Sorge, dass das Corona-Tal für die Kultur mit dem Beginn der neuen Saison noch nicht durchschritten, an eine umfängliche Wiederaufnahme des Spielbetriebs zwischen Oper und Konzert, Club und Comedy, Theater und Kabarett, Drinnen und Draußen nicht zu denken ist. Das vereiteln erstens die Sicherheitsmaßnahmen, die ja nicht mit dem 1. September vollständig außer Kraft gesetzt werden. Und zweitens blickt das Publikum mit wachsender Sorge in die Zukunft: Einerseits ist die Sehnsucht nach Live-Erlebnissen aller Sparten groß, und sie wächst mit jedem Tag.

„Konjunkturpaket“ gefordert

Andererseits melden sich bei Veranstaltern wie Gewandhaus oder Oper oder Mitteldeutschem Rundfunk auch immer wieder potenzielle Besucher, weil sie die Angst der Ansteckung im Parkett umtreibt. Viele, versichern die Veranstalter unisono, aber hinter vorgehaltener Hand, seien es nicht. Doch noch hat der Vorverkauf für die Spielzeit, die wohl nicht die erste unbeeinträchtigte nach der Corona-Krise werden wird, nicht begonnen. Wenn der Anfang Juni offiziell eröffnet wird, wissen wir mehr. Aber dass potenzielles Publikum mit Verunsicherung reagiert, weil ja auch der Spielplan keineswegs als gesichert wird gelten können, davon ist auszugehen. Und weil dieser Befund auch für die Freie Szene gilt und deren Akteure weitaus härter trifft als weich gebettete Festangestellte bei Eigenbetrieben oder Rundfunkanstalten, sieht sich die Musikbranche vom Musiker bis zum Management, vom Plattenlabel bis zum Musikverleger, vom Club bis zum Musikpädagogen in ihrer Existenz bedroht und hat in einem gemeinsamen Aufruf einen „Notfallplan Musikwirtschaft“ in Sachsen angemahnt. Der malt das Szenario einer in drei Wellen bis weit ins nächste Jahr hinein über die Musikwirtschaft hereinbrechenden Corona-Pandemie aus und spricht sich für ein „Konjunkturpaket“ aus.

Bundesweit fehlen 5,5 Milliarden Euro

Das wird nötig sein, denn die Deutsche Musikwirtschaft hat vorgerechnet, dass sie bereits bis September, nach einem halben Jahr Corona-Pause also, ein Minus von rund fünfeinhalb Milliarden Euro wird verkraften müssen. Der Löwenanteil davon, über vier Milliarden, ist auf den Ausfall von Opernvorstellungen, Konzerten und Festivals zurückzuführen. Wobei Musiktheater und klassische Konzerte mit Umsatzausfällen von deutlich über einer Milliarde Euro zu Buche schlagen. Konzert- und Tourneeveranstalter büßen 3,7 Milliarden ein, woraus der Ticket-Anbieter Eventim die Prognose ableitet, dass die Hälfte der Veranstalter die Corona-Krise nicht überleben wird.

Streaming-Kurve abgeflacht

Für Musikerinnen und Musiker, die mit ihren Werken am Anfang der Verwertungskette stehen, sieht es, sofern sie nicht bei einem der Kulturorchester oder in einem Opernhaus fest angestellt Unterschlupf gefunden haben, nicht besser aus. Ihnen sind beinahe alle Einnahmemöglichkeiten von einem Tag auf den anderen weggebrochen. Denn anders als noch vor 15 Jahren machen mittlerweile die Live-Auftritte den Löwenanteil ihres Umsatzes aus. Der Tonträger-Markt ist längst weitgehend kollabiert: CDs fungieren am ehesten noch als Werbeträger für Tourneen, LPs befriedigen auf immerhin steigendem Niveau nostalgische Gefühle. Und Streaming boomt zwar, machte 2019 erstmals die Hälfte des Umsatzes in der Musik-Reproduktionsbranche aus. Aber erstens kommt aus diesen Geschäften nach wie vor zu wenig bei den Künstlern an – und zweitens ist die Kurve des Streaming-Marktes nach Jahren unaufhörlichen Wachstums in den letzten beiden Monaten wieder ins Minus abgebogen. Nur leicht – aber überraschend in Zeiten, in denen sich das Musikleben ins Netz zurückzuziehen begonnen hat.

Doppelt verdorbene Preise

Wahrscheinlich liegt gerade da der Hase im Pfeffer: Weil so ziemlich jede und jeder in jedem Genre Wohnzimmer-Konzerte, klingende Botschaften, Podcasts, Songs und Videos veröffentlicht, in der Hoffnung vom Publikum nicht ganz vergessen zu werden, ist die Menge der frei verfügbaren Musik nochmals gewachsen. Dabei wäre die wichtigste Botschaft in diesen Tagen, dass, wer Musik daheim genießt, auch dafür sorgen sollte, dass ihre Urheber in dieser oder jener Form daran verdienen. Zumal über Streaming-Portale wie Tidal und Idagio, Quobuz, selbst Spotify die gebotene Qualität weit über den oft verwackelten und verrauschten Heimstudio-Produktionen rangiert, die bestenfalls als rührend durchgehen. Insofern verderben diese gutgemeinten Hervorbringnisse gleich an zwei Fronten die Preise: Sie stärken die Gratis-Mentalität im Netz und senken die Ansprüche an die Musikproduktion weiter.

Bezahlen hilft

Rundum düstere Aussichten also für eine Branche, die für jeden wichtig ist. Denn niemand will oder kann ganz auf Musik verzichten Aber jeder kann seinem Lieblings-Lieferanten helfen. Durch Bezahlen! Freuen Sie sich über die Gratis-Botschaft im Netz, winken Sie freundlich zurück – und kaufen dann einen Stream oder eine CD. Und bald auch wieder Eintrittskarten oder Abos.

Von Peter Korfmacher