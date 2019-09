Nicht veröffentlichbar in der DDR: Leipziger Bandlegende Die Zucht ist zurück

Leipzig

Sie waren Teil des alternativen Aufbruchs in der DDR. Der war einerseits Resultat des über die Mauer geschwappten Punk- und Wave-Tsunamis in der westlichen Musikkultur mit seiner speziellen Ausformung „Neue Deutsche Welle“, andererseits Ausdruck der beginnenden Erosionserscheinungen eines allmählich, aber immer deutlicher agonierenden Systems. Nach einigen Findungsprozessen und Personalwechseln stabilisierte sich 1984 eine Besetzung aus Thomas Stephan (Schlagzeug), André Friedrich (Gitarre), Christoph Heinemann (Bass) und Sänger Holger Oley, den damals schon alle Makarios (tatsächlich nach jenem zypriotischen Erzbischof) nannten, zu einer festen Band mit dem harschen Namen „Die Zucht“. Das war tiefster Untergrund, in der Wut auf jeden Fall dem Punk sehr nah.

Als klassische Punks sahen sie sich indes nie. Ihre Idole waren Abwärts, Fehlfarben oder – da sind wir schon beim Post-Punk – Joy Division. Aber sie haben sich nie mit Coverversionen aufgehalten. Probten fast täglich bis zur Erschöpfung, machten ständig neue Songs, überhoben sich dabei permanent, weil ihre instrumentalen Fertigkeiten nie mit dem eigenen Gestaltungsanspruch Schritt halten konnten. Sie führten das halbfertige Zeug aber trotzdem in Abrisshäusern und diversen Kellern auf, oft unter kirchlichem Schutz. Es gab davon nicht wenige in Leipzig, die Stadt war, abseits von der durchobservierten Hauptstadt, die Untergrund-Hochburg der DDR. Gelegentlich gab es auch offizielle Konzerte, 1985 spielten „Die Zucht“ in der frisch in Gänze eröffneten Moritzbastei.

Sie waren bestens vernetzt in der Szene, Makarios war Stammgast im Probenraum von Wutanfall. Trotzdem waren Die Zucht irgendwie anders. Sie wollten eigentlich gar keine Sub-Kultur-Könige sein und ihre Kraft im Widerstand erschöpfen. Stattdessen arbeiteten sie sich an ihren musikalischen Visionen ab, weil sie die Welt erobern wollten. Mindestens. Ihre Lohnberufe wurden schnell zu den im Osten für Kreative üblichen Scheinbeschäftigungen: Eine Arbeit musste jeder Bürger nachweisen.

Bedingung für die Auftrittserlaubnis: ein neuer Bandname

Eines Tages meldeten sie ihre Band dann zu einer behördlichen Einstufung an. Man musste das tun, wenn man legal für festgelegte Gagen in Clubs und (durchaus auch privat betriebenen) Sälen spielen wollte. Vor der Kommission brachten sie furchtlos ihre Songs zu Gehör. Bis heute werden davon in Die-Art-Konzerten Stücke wie „Endlos“ oder das „Heimatlied“ gespielt, damals waren aber auch Zucht-Szenehits wie „Zucht und Ordnung“ oder „Schutt und Asche“ im Programm.

Für alle überraschend wurde ihnen tatsächlich die Mittelstufe in Aussicht gestellt. Damit hätten sie offiziell zu Tanzveranstaltungen spielen dürfen (Konzerte inkludierte das nicht – das kümmerte aber am Ende keinen). Eine Bedingung: Den Namen müssten sie ablegen, der sei reaktionär.

Das hat sie ein paar Monate beschäftigt, das wollten sie nicht. Schlagzeuger Tom, von der Band schließlich geschickt, dem Kulturamt in der Katharinenstraße ihre Absage zu übermitteln, fiel auf der Treppe spontan „Die Art“ ein. Das verkündete er den Funktionären auch und anschließend der einigermaßen verblüfften Band. Die Zucht war damit Ende 1985 Geschichte. Es blieb ihr einziger Kompromiss. Daher gab es für Die Art trotz rasch steigendem Bekanntheitsgrad auch keine Platte im Osten, Songs wie „Wide Wide World” („Grey in grey is our city – and I wanna see the colours of the world!”) waren nicht veröffentlichbar in der DDR. Sie zogen stattdessen zu Hause in Doppeldeck-Recordern Nacht für Nacht die eigenen Lieder auf Kassetten und verkauften sie auf den Konzerten. Nach besagtem Song bebten in Leipzig schon 1988 überall die Tanzböden. Ihr wunderschöner Post-Punk-Lovesong „(I Love You) Marian“ lief noch zu Ost-Zeiten im sich öffnenden Jugendradio „DT64“.

Medien-Professor in Hannover

An dieser Stelle tat sich dann ein gewisser Riss auf. Die Art wurden im Radio gespielt, füllten spätestens, nachdem 1990 endlich ihr Debüt „Fear“ erschienen war (die Fans kannten das meiste schon von Tapes), auch größere Säle im Osten, während die Kollegen aus den wilden Jahren mehr oder weniger schnell in der Versenkung verschwanden. Letztere wurden zu Teilen der Alternativ-Rock-Geschichte einer bewegten Umbruchszeit, Die Art dagegen sind noch heute aktiv.

Das alles wird zum 30-jährigen Jubiläum des großen Umbruchs Gegenstand des „Heldenstadt Anders“-FestivalsimUT Connewitz. Die Zucht haben sich in der Urbesetzung wieder zusammengefunden. Gitarrist André Friedrich (heute Medienwissenschafts-Professor an einer Hochschule in Hannover) wird am Donnerstag gleich in zwei Bands auf der Bühne stehen: Nach seinem durch die Einberufung zur Volksarmee erzwungenen Ausstieg bei Die Zucht gründete er Mad Affaire.

Die Zucht haben lange proben müssen, um den Duktus ihrer alten Songs wieder aufzuspüren. Doch inzwischen liebäugeln sie schon mit einem Album mit genau diesem Material. Erst mal sehen, was im UT abgeht!

„ Heldenstadt Anders“-Festival – Donnerstag, 19.30 Uhr: HerT.Z., Kulturwille, Mad Affaire, Die Zucht; Freitag, 18 Uhr: The Huck, 0815, Dillentanten feat. Karl-Heinz, Gelee Royal, Der Schwarze Kanal,Pffft; Samstag, 18 Uhr: Schmerzgrenze, The Real Deal, Trübkraft Umsonst, Unklar, Zorn, Neurot, Confused Trial. Festivaltickets und der Freitagabend sind ausverkauft. Vorverkauf für Donnerstag und Samstag jeweils ab 16,50 Euro.

Von Lars Schmidt