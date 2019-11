Niedlich, berührend, wunderbar selbstironisch: Annett Louisan im Gewandhaus

Leipzig

„Kleine große Liebe“ heißt das neue Album. Ein – wie das früher mal so schön hieß – Doppelalbum, das hier gleich noch einen Touch von Konzeptalbum mit sich bringt. Denn es geht auf dem neuen Werk von Annett Louisan eben nicht nur (wieder mal) um die Liebe, sondern eben auch um diese Unterteilung: Nämlich die in „Kleine Liebe“ und „Große Liebe“, welche Louisan dann auch zum Konzert am Dienstag im Gewandhaus vollzog.

Zweigeteilt geht das nämlich über die Bühne. Die Lieder zur kleinen Liebe, singt Louisan bis zur Pause im kurzen Schwarzen. Die Lieder zur großen Liebe im schön fallenden Jumpsuit. Sieht beides gut aus. Zur kleinen Liebe trinkt Louisan viel Tee. Bei der großen Liebe darf (muss?) es dann auch schon mal ein Gläschen Piccolo sein. Jeweils zwei milde belebende Getränke, die wiederum genau darin (milde, belebend) zu dieser Musik passen, die in insgesamt gut zweistündiger Spielzeit von Louisan und ihrer fünfköpfigen Begleitband geboten werden.

„Die schönste Tournee “

„Gefühlt ist es die schönste Tournee, die ich je gespielt habe“, sagt Annett Louisan gleich zu Beginn der Show. Verspricht „neue Lieder und Klassiker“ – und es ist wie so oft: Die alten Sachen (gut, sagen wir „Klassiker“) kommen dann beim Publikum nicht nur besser an, sondern sind auch besser. Oder ist Letzteres nur wieder so eine blöde Wahrnehmungssache?

Durchaus möglich nämlich, dass auch Lieder ihre Zeit brauchen, bis sie ihr spezielleres Aroma entwickeln. Wäre dann wie beim Tee, sozusagen. Und so muss man vielleicht mit einem endgültigen Urteil über neue Stücke wie eben „Kleine große Liebe“ oder „Wir sind verwandt“, mit denen Louisan ihr Konzert eröffnet, etwas zurückhaltender sein. Was aber nichts daran ändert, dass sie momentan recht dünn im Abgang sind.

Kling-Klang-Chanson-Pop-Sound

Schuld daran ist auch diese Neigung zu einem Kling-Klang-Chanson-Pop-Sound, der sich oft anhört, als rühre gerade jemand gemütlich sinnierend in einer Teetasse, während textlich dazu passend der Gefühlskessel sinnig-sanft vor sich hindampft. Aber um es dann auch langsam mal sein zu lassen mit den ollen Tee-Metaphern: Interessant ist, dass, je länger das Konzert voranschreitet und sich mit alten Stücken durchzieht, Louisan diese immer auch etwas bemühte Stimmlage abstreift, die sie gelegentlich klingen lässt wie diesen goldig-knuffigen Pokémon Pikachu. So voll niedlich.

Allerdings: hört man dann ein (übrigens neues) Stück wie „Klein“, funktioniert auch das Niedlich wieder ziemlich gut. Wunderbar selbstironisch spielt Louisan da mit ihrem Erscheinungsbild und Image: „Stimmt schon, ich bin klein, aber wenigstens nicht dünn“ – so einen Satz würde kein Mann der Welt so hinreißend augenzwinkernd singen können.

Sehr stilles Lied über ihre Mutter

Und um auch deshalb einfach mal noch bei den neuen Liedern zu bleiben: Im zweiten, also im Große-Liebe-Teil des Abends, folgen da „Straße der Millionäre“ und „Meine Kleine“ unmittelbar aufeinander. Eine ironisch hymnische Erinnerung an die euphorische Zeit unmittelbar nach der Wende. Und ein sehr stilles Lied der Sängerin über ihre Mutter. „Die Mutter ist ein großes Thema, wenn nicht die Mutter aller Themen“ sagt Louisan lachend und vollbringt dann den Balanceakt, dieses sehr persönliche und sehr melancholisch gefärbte Lied, ohne den leisesten Anflug von Larmoyanz darzubieten. Berührend.

Angehende Klassiker? Man wird sehen, also hören, was vom neuen Material irgendwann eventuell an ein Stück wie „Belmondo“ heranreichen wird, welches in seiner bittersüßen Leichte wirklich echte Chanson-Qualität hat. Und mag auch im Gewandhaus das Publikum wie gehabt vor allem Derlei und überhaupt das Bekannte lautstärker feiern, spürt man gleichwohl die Aufgeschlossenheit fürs Neue. Und das hier durchaus zu recht.

Von Steffen Georgi