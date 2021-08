No Angels kommen 2022 nach Leipzig – Vorverkauf hat begonnen

Leipzig

Jubiläen bringen bisweilen selbst bereits aufgelöste Bands wieder zusammen – so auch die No Angels. Die im Jahr 2000 gegründete Girl Group kam 2020, sechs Jahre nach ihrer Trennung, wieder zusammen und will nun wieder auf Tour gehen. Am 27. September 2022 machen die vier Mitglieder auch im Haus Auensee in Leipzig Station. Der Vorverkauf hat am Mittwoch begonnen.

„Wir sind einfach nur überwältigt von unseren Fans und können es gar nicht erwarten wieder auf der Bühne zu stehen“, teilt Band-Mitglied Sandy in der Ankündigung des Konzerts mit. Weitere Spielstätten ihrer Celebration-Tour sind unter anderem Berlin, Stuttgart, Hamburg, Frankfurt, Köln und Zürich.

Karten gibt es ab 59,90 Euro in der Ticketgalerie, online oder telefonisch unter 0800 2181 050.

Von CN