Der Maler Norbert Bisky zeigt die erste Einzelausstellung in seiner Geburtsstadt Leipzig. Die Schau „Disinfotainment“ ist ab Freitag in der G2-Kunsthalle zu sehen. Es geht darin auch um den digitalen Wahnsinn unserer Zeit, um Verschwörungstheorien und Manipulationsmaschinen.

„Disinfotainment“ - Knallig, krachend: Norbert Bisky zeigt die erste Ausstellung in seiner Geburtsstadt Leipzig

