Leipzig

Die Realität sei, so heißt es, oft nur mit Humor zu ertragen. Verschwiegen wird dabei, dass die Realität ihrerseits den Humor ertragen muss, wobei ihr wiederum vor allem eines hilft: die Kunst. Mit Kunst und Humor ist es traditionell so eine Sache. Oft nehmen sie getrennte Eingänge ins Haus der sogenannten Hochkultur – um später dann doch Arm in Arm hinauszuwanken. Was ja im Moment der Abstände wegen nicht gern gesehen wird.

Die Oper Leipzig hat eine Lösung gefunden und spielt Richard Wagner, indem sie Loriot spielt. Der eine war Spezialist für die sich ziehende Form, der andere ein Meister des Timings. Sehr viele Stunden würde es dauern, den kompletten „Ring des Nibelungen“ über die Bühne zu bringen. Dass dies Gesundheit gefährdet, hat nicht nur mit Hygiene zu tun.

Komik liegt im Wissen

Drum hat Loriot vor vielen Jahren schon das Ding ein wenig eingedampft. „Der Ring an einem Abend“ heißt das Ergebnis, das die Oper Leipzig am kommenden Wochenende direkt dorthin streamt, wo das Ei hart wird und die Ente draußen bleibt: in die Realität.

Dergleichen gelingt, wenn der Satiriker dem Original in Ehrfurcht gegenübersitzt und wenn er, spätestens da trennt sich der Hafer vom Weizen: das Werk versteht. Dann kann die Übertragung ins Erträgliche einen Kern freilegen, dessen der Urheber nie ansichtig wurde. Komik liegt im Wissen kultureller Nachnutzer. Die verstehen als historisch besserwissende Trittbrettschaffner keinen Spaß, kommen sie aber einem Klassiker so nahe wie Loriots Menschen dem Frühstücksei, kann nach viereinhalb Minuten alles gesagt sein, was sich ertragen lässt.

Von Janina Fleischer