„Reisende Musiker“ haben es nicht leicht. So legte Clara Schumann im 19. Jahrhundert Zehntausende Kilometer zurück – mit der Postkutsche, ersten Eisenbahnen oder gar mit dem Schlitten. Ihre Kollegen Edvard Grieg aus Norwegen und Mikalojus Konstantinas Ciurlionis aus Litauen reisten kreuz und quer durch Europa und konzertierten von Moskau bis Paris und von Wien bis Oslo. Daran erinnert das Kooperationsprojekt „Europäische Notenspuren“, das der Leipziger Verein Notenspur gemeinsam mit Norwegen und Litauen organisiert. Das geht 2020 zu Ende – mit all den Einschränkungen, die die Corona-Pandemie mit sich bringt. „Mit dem Projekt sind wir mitten in die Corona-Verwerfungen geraten“, erklärt Werner Schneider, der Chef des Vereins. Dabei muss jetzt schon rotiert werden, um das Nachfolgeprojekt zu organisieren. Dabei geht es um den Musikaustausch zur Bachzeit in Europa und der Ausstrahlung Bachs.

Kulturfördermittel heiß begehrt

„Uns interessiert, wie sich Bachs Ideen im Ausland verbreitet haben“, erzählt Projektleiterin Antje Rademacker, die selbst nicht zum jüngsten Notenspur-Festival nach Litauen reisen konnte – dort gilt Deutschland als Risikogebiet. Verbunden mit zwei Wochen Quarantäne. Doch die Musikenthusiasten blicken voraus. Geplant sei, beim neuen Projekt mit dem Bachfest Schweidnitz/Polen, das schon zugesagt hat, sowie mit Kulturinstitutionen aus Italien und Frankreich zusammenzuarbeiten. „Diese beiden Länder sind aber in Europa besonders schwer von der Corona-Pandemie betroffen, so dass sich dort das Kulturleben noch schwerer regeneriert als in Deutschland“, erklärt Schneider. Hinzu kommt: Das EU-Programm „Creative Europe“ reicht „nur“ eine Förderung von 60 Prozent der Kosten aus. Der Rest muss aus Eigenmitteln finanziert werden, die der Verein selbst nicht hat. Also muss er ebenfalls Fördertöpfe anzapfen. „Wegen der zusätzlichen Corona-Ausgaben sind Kulturmittel für 2021 inzwischen aber stark umkämpft“, konstatiert Schneider, der dennoch am Projekt festhält. Denn es passe in die Corona-Zeit, in der sich der Verein mit Herkunft aus Risikogebieten, Quarantäne, Tests und Ersatzmusikern beschäftigen muss. Doch nicht nur die Musiker sind gereist, sondern auch ihre Ideen. „Es entstehen viele Geschichten, die zeigen, dass reisende Musiker nicht nur ein interessantes Thema im 19. Jahrhundert, sondern auch heute wieder sind“, erzählt Schneider. Das solle nun in den Fokus rücken.

Nacht der Hausmusik ist geplant

Um Brücken zu bauen, soll es rund um den Buß- und Bettag außerdem Veranstaltungen geben, die ans Ende des Zweiten Weltkriegs erinnern. Dann gehen auch Musiker aus verschiedenen Ländern wieder in den Unterricht.

Damit Kinder und Jugendliche vom Notenspur-Projekt profitieren, hat der Verein jetzt Material für den Unterricht vorgelegt. „Jeder reist gern – gerade zu Corona-Zeiten hat man diese Sehnsüchte und sieht, wie schwierig das sein kann“, so Eszter Fontana. Da gebe es mehrere Möglichkeiten, dies für verschiedene Altersgruppen zu nutzen. „Für Kinder gibt es viele Angebote. Wir wollen aber gerade die Heranwachsenden erreichen und begeistern.“ Am 21. November wird es übrigens wieder eine Notenspur-Nacht der Hausmusik geben – allerdings ins abgespeckter Form.

Von Mathias Orbeck