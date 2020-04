Nüchtern betrachtet: Alkohol ist kein Mundschutz

Leipzig

Ein gepflegter Alkoholrausch ist eine aufwendige Sache. Sofern die Betonung auf gepflegt liegt. Da konnte man hierzulande viel von den sowjetischen Vortrinkern lernen. Zum Beispiel dass das Trinken mit dem Essen beginnt, das dann vorerst auch nicht mehr endet.

Alle Versuche, so viel zu trinken, dass die damit aufgenommenen Kalorien eine Mahlzeit ersetzen, sich also sozusagen nüchtern zu trinken, gelten dennoch bis heute als gescheitert.

Was sich beim deutschen Rausch nicht durchsetzen konnte, ist der Trinkspruch. Einen Toast kennt der hiesige Trinker nur als Sättigungsbeilage zur Doppelwiener. Das überrascht, denn eigentlich lockert Alkohol die Zunge, weshalb der Säufer quatscht und mit steigender Promillezahl der Ausstoß an Wörtern steigt (nicht zu verwechseln mit dem Schlürfer, der eher labert).

Keine klare Linie

Zum gepflegten Trinken gehört das Bemühen, sich nichts anmerken zu lassen. Je schwerer die Zunge, desto konzentrierter der Blick. Aber wir schweifen ab. In Görlitz hat am Wochenende ein Zecher, wie man Trinker nannte, als sie ihrem Hobby in dafür vorgesehnen Herbergen nachgingen, vorbildlichst das Auto stehen lassen.

Weil er mit dem Fahrrad zu keiner klaren Linie finden konnte, wandte er sich an eine Streife der Bundespolizei: „Könnt ihr mich nach Hause bringen?“ Die Beamten aber haben ihn aufs Polizeirevier verbracht. Vielleicht wegen der Dutzerei. Oder ihnen war aufgestoßen, dass der Bürger (20) mit 1,8 Promille auf dem Zettel unterwegs war.

Das kann man gemein finden oder gerecht. Nüchtern betrachtet ist es ein Genuss, dass wenigstens hier noch Klarheit herrscht.

Von Janina Fleischer