Nur für Fans: Geheimkonzert von AnnenMayKantereit Leipzig

Leipzig

AnnenMayKantereit haben ihre Fans am Donnerstag zu einem Geheimkonzert in Leipzig eingeladen. Beginn der Show war um 20 Uhr auf der Parkbühne Geyserhaus. Der Ort wurde den Besuchern, die nur per Newsletter von dem Konzert erfuhren, erst am Tag der Veranstaltung mitgeteilt.

Vor Ort galten besonders strenge Einlassregeln: Jeder Gast musste einen tagesaktuellen negativen und beglaubigten Schnelltest vorweisen – auch geimpfte und genesene. „Es häufen sich Berichte von Infektionen bei vollständig geimpften Personen, die ein Risiko für weitere Menschen darstellen können“, nannte die Band zur Begründung.

AnnenMayKantereit, bestehend aus Christopher Annen, Henning May und Severin Kantereit, gründeten sich 2011 und sind unter anderem für ihre Singles „Oft“ oder „Pocahontas“ bekannt.

Von CN