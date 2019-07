Leipziger

Keine Bange, die beiden Theatermacher Jan Jedenak und Jonas Klinkenberg wollen ihre Übernachtungsgäste nicht in Angst und Schrecken versetzen. „Es geht darum, sich kreativ mit dem Thema Angst auseinander zu setzen – der eigenen und der von anderen“, erklärt Jedenak.

Am Freitag feiert die nächtliche Inszenierung im Westflügel Premiere, die Gästezahl ist auf 30 limitiert. Von dem Begriff Theater sehen Jedenak und Klinkenberg in diesem Fall bewusst ab, den Teilnehmenden soll nichts vorgespielt werden. „Es gibt kein Stück“, sagt Klinkenberg. „Der Abend wird von der Gruppe selbst gestaltet.“

Alte BBC-Radiosendung diente als Inspiration

Die Idee für die ungewöhnliche Inszenierung ist über einen längeren Zeitraum entstanden. Für ein Filmfestival in Stuttgart haben die beiden Anfang des Jahres ein einstündiges Angstlabor konzipiert. Dabei haben die Teilnehmer auch Dokumente geschaffen, die bei der Inszenierung im Westflügel wieder zum Einsatz kommen sollen. Daher stammt der Untertitel der Veranstaltung: „Archive der Angst“.

Der eigentliche Name „Private Dreams & Public Nightmares“ (Private Träume und öffentliche Alpträume) geht auf ein Radioprogramm der BBC aus dem Jahr 1957 zurück. Darin versuchten zwei Radiojournalisten besonders gruselige Töne zu erzeugen. „Auch heute wirkt das noch verstörend“, erzählt Klinkenberg. Er empfinde Angst vor allem als eine Furcht vor dem Unbekannten. Aber da habe jeder seine eigene Vorstellung.

In Workshops und Experimenten die Angst thematisieren

Welche Art von Schrecken im Westflügel behandelt werden soll, liegt ebenfalls bei den Besuchern. Denn das Spektrum von Dingen, vor denen Menschen sich fürchten können, ist riesig. Die rationale Angst vor einem Jobverlust kann denselben Menschen plagen, der panisch beim Anblick einer Spinne wird. Dieses Gefühl zu thematisieren, müsse aber nicht zwangsweise angsteinflößend sein. „Ich denke, man kann sich auch freudig und aufgeschlossen damit beschäftigen“, meint Klinkenberg.

Wie genau das aussehen kann, wollen die beiden Theatermacher aber nicht verraten. Nach der Ankunft der Gäste gegen 19.30 Uhr sollen sie sich erstmal in verschiedene Workshops und Experimente begeben. Nur so viel gibt Jedenak dann doch preis: „Auch Hypnose und Séancen werden eine Rolle spielen.“ Wie lange dieser Teil des Abends andauert und wie intensiv er wird, entscheiden die Teilnehmenden selbst. „Therapeutische Arbeit können wir natürlich nicht leisten“, sagt Klinkenberg. „Es geht um eine künstlerische Auseinandersetzung, um ein Spiel mit der Wahrnehmung.“

Eine Nacht zwischen Träumen und Wachen

Dieses Spiel ist auch dann noch nicht vorbei, wenn es sich die Gäste auf Feldbetten im alten Ballsaal im ersten Stock des Westflügels bequem gemacht haben. Jedenak und Klinkenberg wollen die Schlafenden am liebsten in einen Zustand versetzen, in dem sie zwischen Träumen und Wachen schweben. Aber sich gruseln soll in der Nacht keiner. „Ich glaube, es wird ein bisschen wie im Ferienlager“, sagt Jedenak.

Auch die eigene Atmosphäre des Ballsaals soll ihr Übriges zur Stimmung beitragen. Geschichten lauern genug in dem alten Mauerwerk. Das Haus öffnete im Jahr 1900 und schloss nur vier Jahre später wieder. „Warum, wissen wir bis heute nicht so genau“, erzählt Jedenak. Die Präsenz des Vergangenen lasse sich immer noch spüren, findet er. Als er einmal eine Lichtinstallation im Keller des Hauses präsentierte, fühlte er sich, als sei ein stiller Beobachter im Raum. „Das Komische ist: Das Publikum hat es auch gespürt“, fügt Klinkenberg hinzu.

Eine Voranmeldung ist dringend notwendig

Übernachten im Westflügel kann im Prinzip jeder, der sich auf ein Feldbett traut. Menschen, die jedoch an Angststörungen oder anderen Traumata leiden, werden aus Sicherheitsgründen gebeten, von einem Besuch der Installation abzusehen. Gleiches gilt für Schwangere und Menschen, die an Epilepsie leiden.

Eine Anmeldung ist dringend notwendig, da es keine Abendkasse geben wird. Nach der Premiere am Freitag gibt es die Möglichkeit, die Inszenierung auch am Sonnabend zu besuchen oder am kommenden Wochenende. Dann gibt es ebenfalls zwei Termine – am 2. und 3. August. Wer Interesse hat, an der Inszenierung „Private Dreams & Publik Nightmares“ teilzunehmen, sollte sich schnell unter service@westfluegel.de bei den Theatermachern melden. Manche Abende sind schon fast ausgebucht.

Von Pia Siemer