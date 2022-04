Leipzig

Einen Bahnhof gibt es nicht. Aber immerhin 1200 Einwohner – und ein Gutshaus, das Schloss heißt. Kultureller Gedächtnisort mit besonderer nationaler Bedeutung: Schloss Oberwiederstedt im Mansfeldischen. Das Haus, in dem Friedrich von Hardenberg (Novalis) am 2. Mai 1772 geboren wurde, in dem er – mit Unterbrechungen – bis 1786 lebte. Hier hat die Novalis-Gesellschaft (in 18 Ländern 420 Mitglieder) und die Novalis-Stiftung ihren Sitz. Hier gibt es die Forschungsstätte für Frühromantik und ein Novalis-Museum. Das Taufhäubchen des Dichters ist zu sehen. Neben dem Schloss ragt die Kirche St. Marien auf, in der er getauft wurde.

Dass das alles noch steht, ist einer Bürgerinitiative zu verdanken. Die wurde aktiv, als die DDR 1987 beschloss, das Gemäuer, bis 1981 ein Altenheim, seitdem dem Verfall überlassen, abzureißen.

„Wenn wir mal wieder Geld haben“

Seit Wochen ist das Museum geschlossen. Es wurde gebaut. Im Erdgeschoss entstand im Westflügel ein neuer Ausstellungsbereich, die Sonderausstellung ist komplett neu. Am 1. Mai eröffnet Rainer Haseloff, ab 2. Mai ist alles wieder offen. 1,7 Millionen Euro flossen in den Umbau. „Wir sind in einem Dorf. Die Fans von Novalis kommen sowieso, aber wie erreichen wir die anderen?“, fragt Steffen Schmidt, seit zwei Jahren Museums-Chef. Die Antwort: Erlebnisse schaffen. So gibt es denn mit der neuen Schau u.a. eine Netzwerk-Karte, auf der man den Romantikern zu ihren Lebensorten folgen kann. So wird die Freiberger Zeit von Novalis, in der er Bergbau studierte, hervorgehoben. Die Tätigkeit in den Salinen soll später einmal folgen. „Wenn wir mal wieder Geld haben“, sagt Steffen Schmidt.

Schloss Oberwiederstedt ist nur ein kleines Museum. Für das ist die Novalis-Stiftung unersetzbar, gegründet 2001 vom Stuttgarter Psychotherapeuten Arved Grieshaber (promoviert über Novalis), der Erbe einer Speditions-Dynastie. Die Leihgaben für die Sonderausstellung kosten. Nicht alles konnte geholt werden – die Leihgebühr lag einfach zu hoch.

Der ganze Mensch im Zentrum

Das konnte das einzige Ölgemälde von Novalis (Leihgabe von Oberwiederstedt), das in der russisch-deutschen Schau „Träume von Freiheit“ hing, nicht einspielen. Es macht aber stolz, so Steffen Schmidt, dass es dazu gehörte. Das hat natürlich mit Novalis zu tun. „Er war ein Multitalent, der in vielen Wissenschaften zu Hause war, für den der ganze Mensch im Zentrum stand, der seine praktische Tätigkeit mit metaphysischem Denken verknüpfte“, sagt Museumschef Steffen Schmidt. Genau so will das Haus Novalis zeigen: als Philosophen, als Naturwissenschaftler, als Dichter. „Der Mensch ist ein Doppelwesen, Vernunft und Gefühl gehören zusammen. Das hat er ebenso vertreten wie er die Defizite der Aufklärung erkannt und ausgesprochen hat“, sagt Steffen Schmidt. Auch das soll in der Sonderausstellung zu sehen sein. Anschaulich, anregend, anziehend.

Am 1. Mai ist zur Eröffnung der Sonderausstellung die erneuerte Platte am Grab der Mutter von Novalis befestigt. Am 2. Mai tagt dann erneut die Novalis-Gesellschaft. Ein Jahrbuch zur Zusammenkunft ist üblich. In den Pausen kann man gemächlich durch den Schlosspark bummeln, dessen Linden der Vater von Novalis zur Geburt gepflanzt haben soll, und mal nach der Novalis-Rose sehen. Die müsste blau blühen.

Von Norbert Wehrstedt