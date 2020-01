Öffentlicher Musik-Wettbewerb in der Wagner-Nietzsche-Villa

Leipzig

Am Donnerstag, 16. Januar, ab 9 Uhr, spielen und singen in der herrlichen Wagner-Nietzsche-Villa ( Karl-Heine-Straße 24b) junge Musikerinnen und Musiker aus aller Welt um den Richard-Wagner-Nachwuchspreis vor.

Die Richard-Wagner-Stiftung lobt im Rahmen des Wettbewerbs in den Kategorien Gesang, Instrumentalmusik, Dirigat und Korrepetition zu Richard Wagners Werk drei Stipendien für die Bayreuther Festspiele aus und ermöglicht so begabten jungen Musikern, Sängern oder anderen Bühnenschaffenden den Besuch von Aufführungen der Festspiele. Aus den drei Stipendiaten wird von der Jury der Preisträger des Richard-Wagner-Nachwuchspreises ermittelt. Dieser ist mit 5000 Euro dotiert und wird im Rahmen der Richard-Wagner-Festtage (20. bis 24. Mai) in der Oper Leipzig verliehen.

Der von der Regisseurin Jasmin Solfaghari konzipierte und geleitete Wettbewerb ist öffentlich, Zuhörer sind herzlich willkommen – die Platzzahl allerdings ist begrenzt.

Heute, 9 bis 13 Uhr, Wagner-Nietzsche-Villa in der Karl-Heine-Straße 22 b, der Eintritt ist frei

Von lvz