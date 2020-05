NDR streicht „Bücherjournal“ – Büchermenschen protestieren

Leipzig

Von einem Skandal ist die Rede, einer folgenreichen Fehlentscheidung, einem fatalen Signal. „Mit Entsetzen haben wir die Ankündigung wahrgenommen, dass der Norddeutsche Rundfunk sein TV-Magazin ‚ Bücherjournal’, die älteste Büchersendung im deutschen Fernsehen, einstellen will“, heißt es in einem offenen Brief an den NDR-Intendanten Joachim Knuth. Unterzeichnet haben ihn Autoren, Verleger und mit Regula Venske auch die Präsidentin des PEN-Zentrums Deutschland.

300 Millionen Euro muss der NDR in den kommenden Jahren sparen. Betroffen sind Technik, Verwaltung - und das Programm. Sendungen wie „Inselreportagen“ oder „Lieb und teuer“ soll es nicht mehr geben. „Zapp“ und das „Kulturjournal“ verbreiten ihre Inhalte im Internet.

Aber: „Der Stellenwert der Literatur darf nicht weiter gemindert werden“, heißt es in dem Protestschreiben vom Mittwoch, und: „Wir fordern Sie deshalb energisch auf, diese Entscheidung rückgängig zu machen.“

Im Schnitt 36 000 Zuschauer

Die Journalistin Anja Reschke kann nachvollziehen, mit der Abschaffung des „ Bücherjournals“ auf Unverständnis zu stoßen, sagte sie dem Deutschlandfunk Kultur. Die 47-Jährige leitet die Abteilung Kultur und Dokumentation beim NDR.

Zur Wahrheit gehöre „natürlich auch, dass das eine Sendung ist, die sechs Mal im Jahr ausgestrahlt wird und vor allem aus Beiträgen besteht, die aus anderen ARD-Anstalten und aus eigenen anderen Sendungen übernommen wird“. Diese Sendung habe 2019 eine Quote von durchschnittlich 2,5 Prozent gehabt. „Das ist natürlich nicht wahnsinnig viel, das sind im Schnitt 36 000 Zuschauer.“

Futter für den Geist

Auf boersenblatt.net sind Stimmen versammelt, die weniger mit Quoten argumentieren als mit dem Bildungsauftrag. „Fernsehen besteht darin, dass jemand irgendwo sitzt und hinschaut. Gutes Fernsehen regt dazu an, nach dem Schauen aufzustehen und weiter zu denken“, sagt dort Felicitas von Lovenberg, Verlegerin des Piper Verlags. Und Diogenes-Chef Philipp Keel: „Warum ausgerechnet am Futter für den Geist sparen? Es war einmal Kultur im Fernsehen.“

Karin Schmidt-Friderichs, Vorsteherin des Börsenvereins des Deutschen Buchhandels, fordert das öffentliche Gespräch über Bücher. „Bücher zunehmend aus der Wahrnehmung der Menschen zu rücken, ist nicht erst in Zeiten von Fake News und Verschwörungstheorien fatal.“ Literatursendungen abzusetzen schmälere „die Möglichkeit der kulturellen Teilhabe aller“.

Neue Wege

Ja, räumt Anja Reschke ein, das seit 1972 existierende „ Bücherjournal“ sei die älteste Büchersendung. Doch müsse man sagen, dass sich Zeiten ändern. So ein Sparprozess zwinge nachzudenken: Ist eine linear ausgestrahlte Fernsehsendung eigentlich der richtige Weg, Literatur an die Menschen zu bringen? Sie sehe jetzt die Chance, auch mal neue Wege zu gehen.

Wie schwer das in der alten Landschaft ist, zeigen Modernisierungsversuche mit Sendungen wie „Druckfrisch“ ( ARD) oder „Das Literarische Quartett“ ( ZDF). Aber vielleicht muss eine Sendung über Literatur gar nicht flüchtiger sein als ihr Gegenstand.

Von Janina Fleischer