Leipzig

War es 1985? Oder doch erst 1986? Jedenfalls lief in Leipzig, im legendären Kino„Casino“ am Neumarkt, „Rosa Luxemburg“. Eine Sondervorstellung. Ob das Drama von Margarethe von Trotta je die DDR-Kinos erreichen würde, hing noch in der Luft. Die Stasi hatte damals jedenfalls geschlafen. Als sie aufwachte, kam sie ins „Casino“ – für Karten. Es gab aber nur noch ein Dutzend, alle Sitze nebeneinander. Die es damals wussten, hatten was zum Lachen. Als ich Margarethe von Trotta 1997, als sie in der Jury der Dokwoche war, die Geschichte erzählte, machte sie – glaube ich – auch ihr Spaß.

Geschichten aus der Geschichte, das ist allemal der Stoff, aus der ihre besten Filme sind. Geschichten von Frauen, die sich an der Geschichte reiben. Die mit ihrer inneren Unruhe auf gesellschaftliche Spannungen treffen. Das sondiert sie in Seelen und sozialen Schichtungen. Eine Archäologin der Menschlichkeit hat Gero von Boehm das genannt. Was passt: Archäologin wollte Margarethe von Trotta wirklich mal werden.

Unbekannter Weltblick öffnet Welten

Die Regisseurin Margarethe von Trotta war 1997 in der Jury des Leipziger Dokfilm-Festivals. Quelle: Waltraud Grubitzsch/dpa

Es kam anders. Die uneheliche Tochter aus baltischem Adel, die erst 1979 erfuhr, dass sie noch eine ältere Schwester hatte, deren Vater Alfred Roloff war, ein verheirateter Maler, entdeckte als 18-jähriges Au-pair in Paris die nouvelle vague und das Kino. Ingmar Bergmans Lebensspiel „Das siebte Siegel“ als die erste Entdeckung. Ein unbekannter Weltblick, der Welten öffnete.

Jetzt wollte sie Regisseurin werden – über das Nebengleis Schauspielerin. Drei Monate Privatunterricht in München, dann Theater in Dinkelsbühl. Die erste Rolle: Käthchen in „Der Widerspenstigen Zähmung“. Das Kino meldete sich rasch. Ein schönes, junges Gesicht. Eine so natürliche wie sinnliche Ausstrahlung. Das hatte was Geheimnisvolles. Das faszinierte, auch Fassbinder.

Die Regisseurin Margarethe von Trotta wird geboren

Bei „Baal“ lernte sie ihn kennen, drei Filme drehte sie mit ihm. Lehrjahre vor der Kamera. Wie in „Strohfeuer“ (Drehbuch-Mitarbeit), dem Drama einer Emanzipation. Oder in „Der Fangschuss“, ihrem sicherlich schönsten Film, eine mörderische Episode aus dem Baltikum 1919. Da war sie bereits mit Volker Schlöndorff verheiratet (Scheidung 1991). In zweiter Ehe. Die erste, mit dem Lektor Jürgen Moeller, die sie als Staatenlose erst 1964 zur Deutschen machte, endete 1969. Der Sohn Felix aus der Ehe ist Historiker und Dokumentarist („Sympathisanten“).

Bei Schlöndorff lernte Margarethe von Trotta. Bei ihm schaffte sie es. Bei „Die verlorene Ehre der Katharina Blum“ (1975) gab es noch Einwände gegen ihren Namen auf dem Plakat. Trotz Co-Drehbuch und Co-Regie. Erst mit „Das zweite Erwachen der Christa Klages“ 1978, einem weiblichen Bankraub aus Not, wird die Regisseurin Margarethe von Trotta endgültig geboren.

Margarethe von Trotta dreht politische Frauenporträts

Barbara Sukowa als Jüdin „Hannah Arendt“, die Anfang der 60er in den USA wegen ihres Buchs über den Eichmann-Prozess angegriffen wurde. Quelle: BR

Über 20 Arbeiten sind seitdem gefolgt, einige Meisterwerke dabei: „Die bleierne Zeit“ um zwei gegensätzliche Schwestern in RAF-Zeiten (Spiegelungen der Ensslins) vor allem. Aber auch „Rosa Luxemburg“, keine Poster-Heldin, sondern eine selbstbewusste, streitbare Frau mit Privatleben, deren 2500 Briefe aus dem Institut für Marxismus-Leninismus sie verarbeitete, oder „Hannah Arendt“, das Porträt einer Philosophin, die einen Mann liebte, der sich bei den Nazis andiente und böse attackiert wurde, als sie an Eichmann die Banalität des Bösen entdeckte.

Margarethe von Trotta dreht politische Frauenporträts. Das Private als Spiegel von Zeit und Geschlecht. Ohne Didaktik und Dogmatik. Das ist eine Kunst. Das muss man können. Ob im Mittelalter („Aus dem Leben der Hildegard von Bingen“), in den Nazijahren („Rosenstraße“ – Protest von Frauen jüdischer Männer 1943) oder deutsch-deutschen Zeiten (Uwe Johnsons „Jahrestage“). Sie wurde attackiert („Heller Wahn“), zog sich zeitweise nach Italien zurück („Zeit des Zorns“ über Witwen von Mafia-Opfern), drehte aber immer wieder in Deutschland. Gerade arbeitet sie an einer Geschichte um Ingeborg Bachmann und Max Frisch. Am 21. Februar wird Margarethe von Trotta 80 Jahre alt.

Von Norbert Wehrstedt