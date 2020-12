Die neue Show „Glanzzeit“ im Krystallpalast Varieté lief Ende Oktober gut an. Doch seit dem erneuten Lockdown steht der Showbetrieb still. Trotzdem entschieden sich die ausländischen Artisten nicht zu ihren Familien nach Hause zu reisen, sondern in Leipzig zu bleiben. Gemeinsam verbringen sie nun die Weihnachtstage.