Leipzig

Mit verschränkten Armen stehen sie in der Lesestube im Lindenauer Felsenkeller vor der Kamera. Enrico Meyer hat fast 280 Leipziger Kulturschaffende für die Kampagne „Ohne uns ist’s still“ fotografiert. Denn ohne weitere Finanzhilfen oder Perspektiven können viele Kulturschaffende nicht überleben. An der Aktion beteiligen sich mehrere Städte. Für Leipzig haben Florian Dietze und Dennis Baumann die Fäden in der Hand. „Wir haben in der Szene gefragt, wer mitmachen will. Schnell waren 50, dann 100 und letztlich sogar knapp 280 Leute dabei“, erklärt Dietze. Wegen Corona mussten sie ein Hygienekonzept aufstellen, damit die Fototermine nicht zu einem Corona-Spreader-Event würden.

Die Lage der Leipziger Kultur ist kritisch

An vier Tagen haben die Organisatoren mehrere Zeitfenster für die Portraitfotos vergeben, damit die Abstände eingehalten werden konnten. „Die Wiedersehensfreude war sehr groß“, erzählt Dietze. „Einige Leute, die ich sonst ständig auf Festivals und Konzerten sehe, habe ich fast ein Jahr nicht mehr getroffen.“ Mit der Kampagne wollen die Kulturschaffenden auf ihre kritische Lage aufmerksam machen. Musiker, Schauspieler, Techniker, Produktionsleiter, Messebauer und Eventmanager machen mit. Auch bekannte Gesichter wie Sarah Lesch, die Prinzen und den Kantor des Thomanerchors konnten sie für die Aktion gewinnen. Die Portraits sind auf dem Instagram-Kanal und der Facebook-Seite, sowie unter www.kulturgesichterleipzig.de und auf Plakaten in der Stadt zu sehen. Die Kampagne ist noch nicht abgeschlossen. Interessierte aus der Kulturbranche können sich noch melden. Wir stellen vier Teilnehmer vor.

Daniel Lichtenstein , Veranstaltungstechniker

Veranstaltungstechniker Daniel Lichtenstein (39). Quelle: André Kempner

„Ich war auf Tour mit Sarah Lesch, als es im Frühjahr mit Corona losging“, erzählt Daniel Lichtenstein, „wir mussten die Tour abbrechen.“ Seitdem improvisiert der 39-jährige Veranstaltungstechniker, der als Selbstständiger für verschiedene Bands und Leipziger Locations arbeitet, in anderen Jobs. Als Tonassistent für Videoproduktionen, mit Livestreams für Unternehmen, Vereine und Museen. Mit den Coronahilfen kann er nur seine Betriebskosten für das Tonstudio und Versicherungen finanzieren, aber nicht seine Miete oder das Essen. „Ich habe einige Szenarien wie es weitergehen kann. Ich vermute aber, dass die Leute bald wieder feiern wollen. Da wäre es besser, man ließe uns corona-konforme Veranstaltungen machen, als dass diese Menschen illegal feiern“, betont Lichtenstein.

Julia Sophie Wagner , Sopranistin

Sängerin Julia Sophie Wagner (41). Quelle: André Kempner

Bei einigen Absagen habe ihr das Herz geblutet, berichtet Sopranistin Julia Sophie Wagner. Zuletzt trat sie als Pamina in der Neuproduktion von Mozarts Zauberflöte an der Oper Leipzig auf. Aber die ist jetzt auch zu. „Wichtig ist jetzt nicht, gegen die Maßnahmen zu protestieren, sondern die Weichen zu stellen, wenn es wieder weitergehen kann“, betont die 41-Jährige. „Die Leute aus der Branche sollen sich keinen anderen Job suchen müssen. Wir brauchen sie bald wieder. Sonst gibt es keinen DJ auf der Hochzeit, Bühnenaufbauhelfer oder Konzertveranstalter mehr“.

Enrico Müller , Security-Chef

Security-Chef Enrico Müller (39). Quelle: André Kempner

Enrico Müller arbeitet seit 17 Jahren in der Sicherheitsbranche, unter anderem als Geschäftsführer einer Securityfirma. Vor zweieinhalb Jahren hat er sich mit seiner Partnerin selbstständig gemacht. Das lief auch sehr gut an: Letztes Jahr waren es über 700 Veranstaltungen. 90 Prozent davon in der Kultur. Dann kam das Virus. „Alle Kollegen konnten wir leider nicht halten. Wir haben ihnen aber die Option gegeben sie wieder einzustellen, wenn sich die Lage wieder bessert“, erklärt der 39-Jährige. „Ich hoffe, dass es ab Ostern wieder langsam los geht. Vielleicht mit Sitzplatzkonzerten. Wann die Branche wieder richtig auflebt? Das werde wohl noch lange dauern.

Marko Löwe , Produktionsleiter und Stagehand

Marko Löwe (48). Quelle: André Kempner

Marko Löwe war von 1993 bis 2011 selbst als Musiker unterwegs. Seit 1995 gehört der 48-Jährige zu denen, die die Arbeit im Hintergrund machen: Bühnenaufbau und Produktionsleitung. Die Branche ist seine Familie geworden. „Ich habe das Gefühl, dass wir für viele wie selbstverständlich da sind. Deswegen müssen wir jetzt auf unsere Situation aufmerksam machen.“ Im Frühjahr kündigte seine Firma an, sie könne ihn nicht behalten. Seit Mai bekommt er Arbeitslosengeld I und verdient sich mit einem Nebenjob etwas dazu. „Unsere Branche wird immer noch stiefmütterlich von der Politik behandelt. Der Zusammenhalt unter uns ist aber stark, und ich hoffe wir stehen das gemeinsam durch.“

LVZ hilft der Leipziger Kultur- und Clubszene Corona trifft Kulturschaffende, Bühnen und Clubs besonders hart. Im März mussten sie als erstes schließen, und wenn sich die Pandemie irgendwann dem Ende zuneigt, dürfen sie wohl als letzte wieder öffnen. Die LVZ will helfen und spendet bis Jahresende 2,50 Euro von jedem LVZ+ Abo an das Bündnis „#DasistLeipzig“. Dem Bündnis gehören die Vereine „Kreatives Leipzig“, „LiveKommbinat“ und die Initiative „ Leipzig plus Kultur“ an – ein großer Teil der freien Leipziger Kreativ- und Kulturszene hat sich hier zu Beginn der Corona-Pandemie eine gemeinsame Plattform geschaffen. Dort können unter anderem Soli-Tickets für die Leipziger Kultureinrichtungen gekauft werden.

Von Kathleen Retzar