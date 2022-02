Olaf Scholz, AfD, Tempolimit: Florian Schroeder ruft im Haus Leipzig den Neustart aus

Leipzig

Die Welt ist aus den Fugen geraten – und er will sie wieder ins Lot bringen. Mit dieser Mission tritt Florian Schroeder im perfekt sitzenden Anzug am Freitag auf die Bühne des Haus Leipzig, freut sich über all die Mutigen, die kurz vor den nächsten Corona-Lockerungen nochmal so eine intime Veranstaltung besuchen, und verspricht: „Alles an diesem Abend ist genau so gemeint, wie ich es sage.“ Was freilich kaum weiter von der Wahrheit entfernt sein könnte.

„Neustart“ heißt das aktuelle Programm des Satirikers, das mit einer durchaus strittigen These beginnt: Wir alle seien, erst recht aufgrund von Corona, auf der Suche nach dem neuen Messias. Jemandem, der den titelgebenden Neustart bringt, alle Hoffnungen auf sich vereint und uns in eine bessere Zukunft führt. Schroeder will ihn finden – in der zweiten Hälfte des zweieinhalbstündigen Auftritts.

Verbaler Streifzug durch die Gegenwart

Zunächst jedoch: Bestandsaufnahme, was in der Praxis einen gewitzten verbalen Streifzug durch die Irrungen und Wirrungen der deutschen Politik, Gesellschaft und Mentalität bedeutet. Es geht um die Bundespräsidentenwahl, Olaf Scholz, die AfD, Tempolimit, soziale Netzwerke und die Spaltung der Gesellschaft, die nur dadurch befeuert werde, dass sie immer wieder herbeigeredet wird. Dabei sind die Kabarett-typischen Parodien politischer Prominenz anscheinend unvermeidlich, und während die Steinmeier-Imitation eher an Gerhard Schröder erinnert, gelingen die von Wolfgang Schäuble und Karl Lauterbach nahezu perfekt.

Der Kabarettist, Autor und Kolumnist Florian Schroeder war am 18. Februar 2022 mit seinem aktuellen Programm "Neustart" zu Gast im Haus Leipzig. Quelle: Dirk Knofe

Ein Großteil dieser ersten Hälfte widmet Schroeder aber einem ganz spezifischen Wort: „woke“. Vom Komiker heruntergebrochen auf die Formel: Woke ist, wer nicht mit dem Flugzeug oder Auto zur Show gekommen ist – oder aber mit dem Auto gekommen ist und deswegen ein schlechtes Gewissen hat. In Anekdoten über sich selbst („Ich bin weiß, reich und privilegiert und hab deshalb ein schlechtes Gewissen – deswegen wähle ich Grün.“) und seine über-woken Nachbarn im Prenzlauer Berg arbeitet er sich an moralischer Selbstgefälligkeit ab, greift mit Witzen etwa über Lastenfahrräder zuweilen aber auch in die Kiste für abgenutzte Gags.

Eine halbe Stunde Staatsumbau

In der zweiten Hälfte dann wird das anfängliche Versprechen eingelöst, den neuen Messias zu finden. Und wer könnte das anderes sein als Schroeder selbst? Mit seiner Partei „Neustart“ wolle er 2025 Bundeskanzler werden, mit gewaltigen Wahlversprechen: Grundeinkommen, Spitzensteuersatz von 79 Prozent, Benzin ums Dreifache, Fleisch ums Vierfache verteuern. Das Publikum goutiert die Vorschläge mit mal mehr, mal weniger Applaus. Schließlich führt Schroeder aus, wie er das Bundesverfassungsgericht zu seinen Gunsten umbaut und eine neue Verfassung wählen lässt, die etwa die Todesstrafe für Migranten vorsieht und ihn zum Kanzler auf Lebenszeit macht. Der Wandel von der Demokratie zur Diktatur erfolgt schleichend in den Grenzen des politisch tatsächlich Machbaren. Das halbstündige Gedankenspiel beeindruckt mit Witz, rhetorischer und politischer Kompetenz – und zeigt, wie verführerisch Populismus und politischer Opportunismus nicht nur im rechten Spektrum sind.

Schade nur, dass Schroeder den Abend damit nicht ausklingen lässt, sondern mit der aus dem Nichts kommenden Parodie eines Markus-Lanz-Talks. Sichere Lacher sind ihm damit gewiss, dennoch beraubt das dem zuvor so eindrucksvollen Staatsumbau-Monolog ein wenig seiner nachhallenden Wirkung.

Von Christian Neffe