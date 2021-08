Leipzig

„Ich begrüße Sie zu den Karibischen Nächten in Leipzig“, sagt Olaf Schubert am Donnerstagabend auf der Parkbühne im Clara-Zetkin-Park. „Gut, es könnte wärmer sein, aber es gibt keinen Waldbrand – und auch kein Erdbeben, dafür lege er nicht nur seine Hand ins Feuer, sondern auch sein Glied in die Glut. Positiv denken mit Olaf, der keine Redewendung unbefruchtet am Bühnenrand liegen lässt und wahrscheinlich auch winters in Nowosibirsk armfrei im Pullunder auftreten würde.

„Sorgt euch nicht, hier oben ist es trocken“

Der in Plauen geborene Dresdner meint es gut mit seinem Publikum: Denen, die länger keine Kulturveranstaltung mehr besucht haben, soll eine rote Lampe anzeigen, wann sie sich spontan zu freuen haben. Das ist an diesem Abend nicht nötig, auch wenn Temperaturen herrschen, „die ein Charakterthermometer nicht anzeigen würde“. Aber: „Sorgt euch nicht, hier oben ist es trocken“, sagt er, als es kurz zu regnen beginnt. „Was für ein Russensommer!“ Er würde sich erstmal „ein Glas Wein anziehen“. Allerdings schmecke der, als komme er aus der Region.

„Plüsch und Beton“

„Zeit für Rebellen“ heißt seit Jahren sein Programm, bei dem „Herr Stephan“ als Multiinstrumentalist und Jochen Barkas als Gitarrist und Prügelknabe mit auf der Bühne sind. Herrlich die bejubelte Hip-Hop-Parodie „Plüsch und Beton“ über ein Kind Besserverdienender: „Die andern wurden groß im Getto, zwischen Abfall und grauer Wüste/ Bei mir im Vorgarten stand eine Felix-Mendelssohn-Bartholdy-Büste.“

Wenn Olaf Schubert gegen irgendetwas rebelliert, dann vielleicht gegen Rebellengehabe in der Wohlstandszone. Oder gegen eine allzu schlichte Einteilung der Menschen, etwa in Geimpfte und Ungeimpfte. Schließlich gebe es ja auch noch Impfleugner, Transgeimpfte („Ungeimpfte, die sich geimpft fühlen“) und Impffanatiker, die sich alles reinjagen, auch die Nadel aus der Roulade.

Kaleidoskop aus ironisch gebrochenen Spiegeln

Mit der Lust eines Kindes macht Schubert Sprach- und Denkketten kaputt und setzt sie neu zusammen. Allzulange verweilt er bei einer Sache nicht. Wenn genug Spaß aus einer Angelegenheit gewrungen ist, hüpft er zur nächsten. So entsteht ein Kaleidoskop aus ironisch gebrochenen Spiegeln. Witzig, albern, anarchisch.

Und dennoch: Zwischen den fröhlichen Exkursen in die Alltagsproblemzonen – bevorzugt in der Pipikackafickificki-Zone – kann er jederzeit einen raushauen. Eigentlich, sagt er in einem kurzen welthistorischen Abriss, wünsche man sich „doch wieder so einen netten Hitler“. Blöd nur, wenn es dann aus dem Ruder laufe. Und die Coronazeit habe auch ihr Gutes gehabt, man sei den Kindern wieder näher gekommen – „und sei es auch nur beim Homeschooling mit der flachen Hand“.

„Früher war mal ein Mann Bundeskanzlerin“

Und, um ein paar Generationen weiterzuspringen: Man müsse den Moment der Rentnerabgabe ins Altenheim entstigmatisieren. „Wir brauchen eine Rentnerklappe.“ Jungen Menschen wiederum müsse man heute erklären: „Früher war mal ein Mann Bundeskanzlerin.“ Und Merkel sei am Anfang ihrer Kanzlerinnenschaft ein hässliches Entlein gewesen, doch daraus wurde ein Schwan – „ein Nutzschwan“.

Befreiend randaliert Schuberts Humor in den Tabubereichen unserer neuverklemmten Gesellschaft. Sein Publikum, bunt gemischt zwischen 20 und 70, liebt ihn dafür. In den gut gefüllten Reihen gibt es das Lachen als kollektive Eruption oder langanhaltendes, vorwiegend weibliches Fiepen. Eine einzige Freude.

Der Frechdachs auf der Bühne freut sich mit und meint gegen Ende, die Zuschauer wollten wohl weggebracht werden: „Die meisten sitzen ja schon in Mülltüten rum.“ Dafür gab es tatsächlich keinen Waldbrand.

Von Jürgen Kleindienst