Olaf Schuberts ausgelatschtes Krippenspiel

Leipzig

Vom Himmel hoch kommen sie her – oder auch aus dem berühmten Tal der Ahnungslosen, was im konkreten Fall freilich ein und dasselbe ist. Ob des Umstandes, dass die Einfältigen ja selig sind, weil ihre Einfalt sie in den Himmel bringt. So hat es jedenfalls der Heiland einst verkündet – und so predigt es Olaf Schubert mit seinen nicht ganz zwölf Jüngern inzwischen auch schon zum 24. Mal. In seiner Rolle als Heiland, im legendären „Krippenspiel“, dem auch im aktuellen Durchlauf wieder die in beseelter Einfalt vereinte Gemeinde selig applaudiert. Am Sonntag etwa im rappelvollen Felsenkeller.

Wo man im Publikum dann selbst die humoristisch ausgelatschtesten Jesuslatschen wie heilige Reliquien göttlichen Humors bejubelte. Das waren echt schon erzkatholische Reflexe der Verzückung: Je oller und abgegriffener die Pointe, desto doller ihre Wirkkraft. Und Ausgelatschtes und Abgegriffenes ist so einiges dabei in diesem aktuellen „ Krippenspiel“-Durchlauf. Wie das halt so ist, nach fast einem Vierteljahrhundert Pilgerschaft.

Die handlungsmäßig dieses Mal ins „Haus Sonnenuntergang“ führt. Eine Abstellimmobilie fürs Seniorenvolk, die Oma Maria und ihr Joseph betreiben, weil man halt irgendwie was treiben muss. Vor allem, wenn der Sohn, Produkt einer unbefleckten Empfängnis, nur Blödsinn treibt. Man weiß das ja alles, es steht ja geschrieben.

Joseph, ein Nudist aus dem Osten – ein Nudossi

Und wird hier natürlich erneut einer Exegese unterzogen, die durchaus erst einmal ihren üblichen, das heißt, ganz speziellen Witz hat. Da ist dann der Joseph etwa ein begeisterter Nudist (genauer: ein Nudist aus dem Osten, also ein Nudossi) und begegnet man dem Engel der Verkündigung auch mal mit einem beherzten „Weiche von dannen, Federvieh!“. Jesus Olaf weiß von sich „Rein ist mein Herz, ökologisch meine Krone!“ und lässt ansonsten „kognitive Streptokokken“ einen wilden „Synapsen-Fasching“ feiern. Was fraglos selbst noch (oder gerade dann!) ein Gaudi ist, wenn Schubert mittendrin mal aus der Bahn fliegt (sprich: den Text vergisst). Wie sich daraufhin der Kerl zurück ins Licht und auf den rechten Weg der Handlung improvisiert, ist wirklich zum Brüllen komisch.

Nichts indes, was man diesem „ Krippenspiel“ insgesamt unterstellen kann. Klimbim, wie der mit dem Heimpflege-Kombiroboter (kurz HPK oder Schrott-Golem) oder der Auftritt eines Kartoffel-Toffels gehen da noch gut an – ob ihres schrullig altmodischen Klimbim-Humors. Und im Namen des Herrn Schubert und aus reiner Sympathie ja dann auch, winkt man gern diesen und jenen alten Kalauer noch durch („Man kann nicht alles haben: dicke Frau und Platz im Bett.“). Etwas lustloser, um nicht gelangweilter zu sagen, wird man indes zunehmend, wenn im Stück von „Greta Thunfisch“ die Rede ist, oder ein zotiger „Neger“-Witzmit diesen klebrigen Wir-trauen-uns-mal-was-Schwitzehehändchen aus der Fips-Asmussen-Ramschkiste geklaubt wird.

Herr Stephan traut sich mal was, Ho-ho-ho

Was, nur um es gesagt zu haben, auch in diesem Fall dann weit weniger knackig tabuverletzend-provokant ist (selbst, wenn das weihnachtsmannhaft wissende Ho-ho-ho-Lachen im Publikum es suggeriert), als vielmehr einen Humor kredenzt, der wie altes Obst matscht und irgendwie schon ziemlich kompostiert muffelt. Da winkt man dann nichts mehr durch, sondern einfach nur noch ab. Und dreht schicksalsergeben die Augen gen Himmel, wenn man noch hört, was der Herr Stephan zu sagen hat, der hier unter anderem als Papst und Gott auf der Bühne steht: „Wenn der Ossi gewusst hätte, dass es zu den Bananen halb Afrika dazu gibt, hätte er lieber weiter Rhabarber gefressen.“ Na dann Mahlzeit. Oder Amen. Oder Ho-ho-ho.

Weitere Vorstellungen: 9. bis 11. Dezember, je 20 Uhr, im Felsenkeller, Karl-Heine-Straße 32. Für den Termin am 9.12. gibt es noch Restkarten für 29,70 Euro in der Moritzbastei). Danach zieht das Krippenspiel nach Berlin, Jena, Ilmenau, Erfurt, Gotha und Dresden weiter.

Von Steffen Georgi