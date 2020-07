Leipzig

Zur „feierlichen Lesung“ begrüßt Moderation Carolin Krahl das Publikum. Was dann eine etwas überschwängliche Umschreibung dessen ist, was an diesem sommersonnigen Sonntag unterm Schatten eines Ahornbaumes im Schillerpark zu erleben war. Mit ihren zwei Mit-Vorleserinnen Henriette Aichinger und Juliane Zöllner stellte dort die Leipziger Autorin Olivia Golde ihr Buch „Karstadt waren wir. Chronik einer angekündigten Leerstelle“ vor.

Olivia Golde: Karstadt waren wir – Chronik einer angekündigten Leerstelle. Skizzenbücher #10. Trottoir Noir; 170 Seiten, 9 Euro, www.trottoirnoir.de Quelle: Trottoir Noir

Mischform aus Essay und Protokoll

Das Buch versucht in einer Mischform aus dokumentierendem Protokoll, reflektierendem Essay und literarischer Imagination eine Innenansicht: Golde beschreibt die Abwicklung der Leipziger Filiale des traditionsreichen Kaufhauses, die sich keine drei Minuten vom Schillerpark, in der Petersstraße befand. Was Golde an diesem Ort vorrangig interessiert, sind dabei freilich weniger die Funktionsmechanismen eines Konsumtempels als vielmehr das über viele Jahre gewachsene Arbeits- und Sozialgefüge, das ihn am Laufen hielt. Denn wenn auch die Existenz dieses Gefüges immer auf Gedeih und Verderb an seine ökonomische Rentabilität gebunden war, so wirkte darin zugleich doch weit mehr als nur diese.

Die, die Karstadt waren

Was sich auch im Schillerpark schön zeigt. Da sitzen sie auf der Wiese im Schatten, die einstigen Karstadt-Verkäuferinnen, die, „die Karstadt waren“. Und allein die Herzlichkeit, mit der die einstigen Kolleginnen ins Plaudern und Lachen geraten, ist auch deshalb einnehmend, weil es von vornherein jedwede Präsentations-Feierlichkeit unterläuft.

Chuzpe und Pathos

Das Leben geht weiter – wie viel Wahrheit in dieser Phrase liegt, zeigen hier somit just jene Frauen, die ja maßgeblich Gegenstand eines Buches sind, dessen Titel eher nicht zufällig die „Chronik eines angekündigten Todes“ anklingen lässt. Das hat Chuzpe und hallt auch ziemlich pathetisch, legitimiert sich aber zumindest partiell auch durch die sehr spezielle Atmosphäre eines Kaufhauses vor dem endgültigen Ausverkauf, vor dem definitiven Ende – eine Atmosphäre, die Golde durchaus stimmig eingefangen hat.

Kolleginnen-Zusammenhalt

Und doch: Zu dieser Buchvorstellung bleibt im Kontrast zum fraglos auch bitteren Inhalt, alles von sommerlicher Leichte und freundlicher Gelöstheit bestimmt. Man hört, wie nach einem Karstadt-Arbeitstag, nach „acht Stunden ohne Welt“, so eine Verkäuferin vor die Tür tritt und plötzlich wieder „weiß, was ein Wind ist“. Man lauscht Golde, die von der großen Ratlosigkeit in den Augen ihrer Figuren spricht, von diesen Frauen, die auf einmal „nur noch so etwas wie Literatur“ sind – und die dann doch das Gegenteil beweisend recht lebendig um einen herum sitzen. Und man mag auch deshalb dem zitierten Karstadt-Personalchef aufs Wort glauben, der konstatierte, dass er so einen starken Kolleginnen-Zusammenhalt wie hier in Leipzig noch nie erlebt habe.

Ganz nah und doch endlos weit weg

Zum Ende der Lesung bedankt sich Golde, erklärtermaßen „nervös und knülle“ und mit den Tränen kämpfend auch bei diesen Frauen noch einmal. Der Applaus ist warm und freundlich. Im Ahorn rauscht milde der Wind. Das Haus in dem einst Karstadt war, steht leer und geschlossen als Menetekel ganz in der Nähe. Und scheint doch zugleich auch endlos weit weg.

Von Steffen Georgi