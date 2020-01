Olsenbanden-Humor trifft Kunst: Lars Bjerre in der Leipziger Galerie Reiter

Leipzig

Die Ausstellung war lange vor dem Einbruch ins Dresdener Grüne Gewölbe geplant, die Bilder noch eher gemalt. Alle Ähnlichkeiten mit realen Vorgängen sind also rein zufällig. Dennoch passt Lars Bjerres „The Robbery, 1914“ so schön zu diesem aktuellen Coup.

Doch Bjerres Story ist noch um einiges spektakulärer. In der Belletristik kommt es ab und zu vor, in der Bildenden Kunst seltener, dass ein Autor „Was wäre wenn …?“ denkt und die Geschichte neu schreibt. Also erfindet er drei Ganoven, die im Juli 1914 die Kronen des deutschen Kaisers, des russischen Zaren und des englischen Königs klauen. Wie bekannt waren alle drei Herrscher Cousins mit sächsischen Vorfahren, eigentlich geborene Kosmopoliten, in Wirklichkeit Anstifter eines mörderischen Krieges. Mit dem Raub der Herrschaftsinsignien verlieren sie ihre Macht. Das 20. Jahrhundert verläuft völlig anders. Schön wär’s.

Eine leider fiktive Begebenheit

Der Maler schmückt die folgenreiche, doch leider fiktive Begebenheit lustvoll und mit viel Liebe zum Detail aus. Bjerre, Jahrgang 1975, ist Däne. So verwundert es nicht, dass seine Gauner mehr Ähnlichkeit mit den Sympathieträgern der Olsenbande gemein haben, als mit Verbrechern, die man gern hinter Gittern sehen möchte. Für so eine große Sache gehört ja sowieso neben krimineller Energie ein Hauch von Genialität.

Die drei Kronen malt Bjerre im Überformat. Die drei miteinander verwandten Könige aber werden zur Metapher eines Schachspiels, das in dieser Konstellation keinen Sieger haben kann.

Welchen Schnurrbart trägt man wo?

Die Diebe legen viel Wert auf Äußerlichkeiten. Welche Melone passt, ist eine Frage, auch die roten Socken werden erwähnt. Sogar die Marke des Champagners, der zur Feier des Erfolges getrunken wird, erfährt man. Viel wichtiger aber ist die Schnurrbartauswahl. In einem vom Künstler abgehörten Gespräch fachsimpeln die drei über die Frage, welche Farbe der Schnurrbärte gerade in London oder Moskau aktuell ist. Lars Bjerre komplettiert darum die Ausstellung mit einer umfangreichen Auswahl dieser Accessoires, teils gemalt, häufiger als Keramikobjekt ausgeführt. Doch sogar die Tapete des Teezimmers von König George, der in der realen Geschichte nach 1914 seinen deutschen Namen ablegte, ist Bjerre eine Serie von Bildern wert.

So detailreich die Malweise ist, hat sie doch etwas von der naiven Kunst an sich, die ja zu jener Zeit der Erzählhandlung mit Künstlern wie dem Franzosen Rosseau oder dem Georgier Pirosmani einen ersten Höhepunkt hatte. Es sieht nicht amateurhaft aus, aber mehr illustrativ als malerisch.

Der Däne erlaubt sich was: Humor

Vor allem aber erlaubt sich der Künstler etwas, was in der Gegenwart nicht selbstverständlich ist: Humor. Seine Serie, die man als zusammengehörige, komplexe Installation verstehen muss, ist weit entfernt von dem gerade in der heutigen deutschen Kunst so verbreiteten Schwermut. Er ist eben Däne, auch wenn er zeitweilig in Berlin lebt.

Lars Bjerre. The Robbery, 1914; Galerie Reiter, Spinnereistr. 7; bis 14. März, Di–Fr 11–18 Uhr, Sa 11–16 Uhr

Von Jens Kassner