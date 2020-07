Leipzig

Viel ist nicht nötig für diesen Opernspaß: ein Sopran, ein Tenor, ein Bass, ein Streichquintett, ein Pianist, ein Dirigent, ein ausrangierter Lieferwagen, ein Motorrad – und die unbändige Lust zu singen und zu spielen. Ugo D’Orazio, Studienleiter der Oper Leipzig, fügte diese Einzelteile mit Luise Rabsch für die szenische Einrichtung und Sebastián Camaño Saavedra am Pult am Wochenende zusammen mit Gaetano Donizettis Einakter „Rita“ zu zwei herrlichen Abenden auf dem Spinnerei-Gelände, die nur zwei Fragen offenlassen.

Wenig Geld und viel Herzblut

Erstens: Wann wird die Produktion wiederholt? Denn die auf Corona-Abstand gehaltenen Gartenstühle vor dem Luru-Kino reichten bei weitem nicht für alle Interessenten. Und zweitens: Warum hat die Oper Leipzig eigentlich nicht selbst eine solche Produktion auf die Beine gestellt, die aus der Pandemie-Not eine Tugend macht und mit Chuzpe und Charme ein vergessenes Werklein ans Tageslicht holt? Nichts gegen die schönen Potpourris im Westbad, aber was im Wesentlichen in der Oper in Lohn und Brot stehende Akteure hier mit wenig Geld und viel Herzblut auf die Rasenfläche gebracht haben, ist doch weitaus überzeugender.

Anzeige

Prügler und Geprügelte

Die Handlung von „Rita“ ist so absurd wie schnell erzählt; der Untertitel sagt, worum, es geht: „Der geprügelte Ehemann“ – Rita, Betreiberin einer gut gehenden Gastwirtschaft vermöbelt ihren Gatten Beppe, bei jeder sich bietenden Gelegenheit, weil sie ihrerseits von ihrem ersten Ehemann Gasparo vermöbelt wurde. Der soll in der Zwischenzeit auf dem Weg nach Kanada ertrunken sein, schaut aber putzmunter bei Rita vorbei, weil er, um eine Andere ehelichen zu können, die gemeinsame Heiratsurkunde in die Finger bekommen muss. Am Schluss löst sich der Knoten zur allgemeinen Zufriedenheit, und auf dem Weg dorthin bekommt jeder der drei Protagonisten seine Arie, werden alle möglichen Ensemble-Kombinationen bedient, gibt es Kartenspiel und Stein-Schere Papier, ein Duell und allerlei falsche Schwüre.

Weitere LVZ+ Artikel

Ein Heidenspaß

Großes Musiktheater ist das nicht. Aber ein Heidenspaß, weil Bianca Tognocchi als Rita, Alvaro Zambrano als Beppe und Randall Jakobsh als Gasparo ohne Rücksicht auf Verluste drauflos grimassieren, hampeln, chargieren und Verständnislücken, die der italienische Text hier und da offenlassen mag, mit absurden deutschen Dialogen füllen.

Großer Biker-Auftritt

Luise Rabsch musste offenkundig wenig hinzufügen. Die drei sind ein so sicher eingespieltes Team, dass es kaum der Zutaten bedarf: Jakobsh bekommt den großen Biker-Auftritt, Zambrano darf mit Plexiglas-Maske und Desinfektions-Spray die Pandemie ins Boot holen, und Tognocchis koketter Augenaufschlag braucht nichts dergleichen, um die vertrocknete Wiese auf dem Spinnerei-Gelände vom ersten Auftritt an zu füllen.

Feinster Belcanto

„Rita“ ist ein Nebenwerklein. Aber Donizetti (1797–1848) hatte in seinem kurzen Leben so unfassbar viele wunderbare melodische Eingebunden, dass er sie auch über diesen ephemeren Einakter überreich verteilen konnte. Folglich ist musikalisch auch „Rita“ feinster Belcanto, vor dem Luru-Kino fabelhaft gesungen. Von Tognocchi mit ihrem warmen, weichen, satten, beweglichen Samt-Sopran; von Zambrano mit seinem geschmeidigen, höhensicheren, sensiblen Sensations-Tenor; von Jakobsh, der herkommt, wo Beppe hinfuhr, aus Kanada nämlich, mit diesem ungemein männlichen, dabei doppelbödigen und wandelbaren Bass.

Mehr davon!

Sebastián Camaño Saavedra könnte am Pult etwas mehr auf Sinnlichkeit und etwas weniger auf Sicherheit setzen. Aber was die Streicher Mara Fernanda Espinoza, Martinique Laubscher, Joaquín León, Miguel Milana und Roberth López sowie der Bläser-Simulant Ugo D’Orazio am Flügel mit der bezaubernden Partitur anfangen, hat dennoch nichts von einer Not-Variante. Das sprudelt und schmeichelt und quirlt und lächelt, dass diese erste vollständige Oper seit dem Lockdown in Leipzig unbedingt nach mehr verlangt.

Von Peter Korfmacher