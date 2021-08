Open-Air-Show zum Mauerbau: Adolf Südknecht macht rüber in der Folge „Niemand hat die Absicht ...“

Leipzig

Es war einer der dramatischsten Momente der deutsch-deutschen Geschichte, als die DDR-Führung 1961 eine Mauer quer durch Berlin zog und die West-Sektoren abriegelte. Viele Schwarz-Weiß-Fotografien dokumentieren die Fassungslosigkeit und Verzweiflung der Berliner. Berühmt wurde das Bild des Volkspolizisten Conrad Schumann, der eine Stacheldrahtrolle überspringt und in den Westen flüchtet. Andere Fotografien zeigen Menschen, die sich in letzter Minute aus dem ersten Stock ihrer Häuser fallen lassen. So wie Adolf Südknecht.

Adolf Südknecht, das ist ein fiktiver Leipziger Wirt, Namensgeber der langjährigen History-Soap, die sich im Horns Erben durch die Geschichte hangelt. Als Impro-Theater arbeitet sich die Theatergruppe im jeweiligen Zeitkolorit entlang detailliert recherchierter historischer Fakten vorwärts. Zum Abschluss der aktuellen Staffel, am 60. Jahrestag des Mauerbaus, rückt die Show auf dem Zeitstrahl zum 13. August 1961 vor. Der Name der Folge „Niemand hat die Absicht ...“ spielt auf die legendären Worte Walter Ulbrichts vom Juni 1961 an. „Niemand hat die Absicht, eine Mauer zu errichten“, sagte der Staatsratsvorsitzende damals auf einer Pressekonferenz. Zwei Monate später wurde gebaut.

Es geht um Adolf Südknechts West-Familie

Theater Adolf Südknecht: Frank Berger, Josefine Heidt, Armin Zarbock, Claudius Bruns (v.l.) und August Geyler (vorn) nach der Juni-Show im Horns Erben Quelle: Robert Amarell

Das Theater verlässt für das Szenario den angestammten Platz im Horns Erben. „Wir planen eine richtig große Open-Air-Show mit vielen Statisten, Autos und Straßensperrungen. Als Zuschauer kann man erleben, wie es gewesen sein könnte, als quer durch Berlin völlig überraschend eine Mauer gebaut wurde. Und unsere Protagonisten sind mittendrin.“ So fasst Claudius Bruns, einer der Macher von Theater Adolf Südknecht und Pianist der Show, die Pläne zusammen.

Ursprünglich wollte die Gruppe die Mauerbau-Folge sogar in Berlin spielen an einem Originalschauplatz. Das Problem: Die Häuser sind durchsaniert am ehemaligen Mauerstreifen. Eine geeignete Kulisse hat die Gruppe dagegen im Leipziger Osten gefunden, Ecke Zweenfurther und Karl-Härting-Straße wird am Freitagabend gespielt. Improvisiert wie immer, allerdings mit ein wenig mehr abgesprochenen Zwischen-Etappen als sonst. Eine Notwendigkeit, wenn viele Akteure und Requisiten koordiniert werden müssen. „Es geht viel um Südknechts West-Familie, die in der letzten Staffel schon zum Einsatz kam und hier vollständig antreten wird“, sagt Armin Zarbock, der den Wirt verkörpert.

Das Publikum erlebt die Szenen aus nächster Nähe

Südknecht, das klang in den letzten Folgen an, verzweifelt daran, nicht mehr als Unternehmer in seinem geliebten Horns tätig sein zu können. Er hadert mit dem System, liebäugelt mit der Flucht zu seinem Bruder im Westen. Eingeleitet hat das Ensemble den Tag des Mauerbaus bereits mit der Folge im Juni. Südknecht hat sich darin bereits nach Berlin aufgemacht, sitzt noch nachdenklich in einer Wohnung, ehe sich vor dem Fenster die Ereignisse überschlagen. West-Verwandtschaft winkt, Volkspolizisten ziehen auf.

Südknecht schildert verzweifelt die Szenen und stürzt sich zum Abschluss ganz real und überzeugend gespielt aus dem Fenster des Horns. Eine Art Cliffhanger für die August-Folge: „Wir vollziehen den Perspektiv-Wechsel. Was auf der Straße geschieht, konnte das Publikum im Horns nur vermuten. Jetzt erlebt es die Szenen aus nächster Nähe“, sagt August Geyler, der im Südknecht-Kosmos Hausmeister Krause und Wirts-Sohn Anton spielt. Jenseits der Bühne bereitet er unter anderem die Folgen für den Show-eigenen Youtube-Kanal auf.

So ist ein kleines Archiv der gespielten Zeitreise entstanden. Geyler: „Wir zeigen den privaten Blick von Personen, die im Weltgeschehen stecken. So wie immer. Ganz nah dran.“ Auch die Juni-Ausgabe lässt sich dort noch anschauen, ehe man Südknecht auf die Straße folgt.

Info: „Niemand hat die Absicht ...“: 13. August, 19 Uhr, Freilufttheater Ecke Zweenfurther-/Karl-Härting-Str. in Leipzig Sellerhausen-Stünz, nur Stehplätze, Eintritt frei; www.adolfsuedknecht.de

Von Dimo Rieß