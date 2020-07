Leipzig

Johnny Cashs legendäre Gefängniskonzerte Ende der 60er Jahre in Folsom und Sant Quentin waren für die Insassen ein paar Stunden lang Ausbruch aus dem Knast-Trott. Natürlich unter Auflagen: Aufseher wachten darüber, dass jeder an seinem Platz blieb.

Wir sind nicht im Knast, sondern beim Konzert mit Faber. Aber zum Auftakt der Leipziger Picknick-Konzerte auf der Wiese des Agra-Messegeländes schwingt am Donnerstag bei aller befreiten Ausgelassenheit immer auch der Eindruck mit, dass sich Kunst und Beschränkung eben nur bedingt verstehen.

Entgrenzendes Naturell

Platzpflicht, „Tanzverbot“-Einblendungen und reichlich Ordner, die mit langen Kanthölzern zwar freundlich, aber genau den Abstand zur Nebendecke anmahnen. So rational man den notwendigen Regularien zustimmt, lebt gerade Kultur doch auch von ihrem entgrenzenden Naturell.

Das Gute an der Situation sei immerhin, meint Julian Pollina alias Faber, dass die Menschen sich nicht unterkriegen lassen, sondern sich arrangieren und halt etwas anderes machen als das Gewohnte. Warum denn so wenige zum ausverkauften Konzert gekommen sind, fragt er augenzwinkernd in die luftigen Publikumsreihen.

Stimmungsvolle Bilder

Darüber hinaus geben sich sowohl Künstler als auch Veranstalter alle Mühe, aus der Situation das Bestmögliche zu machen und ein in dieser seltsamen Kultursaison unvergessliches Erlebnis zu schaffen. Die große Bühne erlaubt gute Sicht auch von den letzten Parzellen, zusätzlich laufen auf großen Videoleinwänden stimmungsvolle Bilder aus verschiedenen Perspektiven.

Auch der Sound steht einem Festivalfeeling in nichts nach und hallt, zur Freude zahlreicher Zaungäste, weit über das Gelände. Drinnen fühlt es sich auf der Picknickdecke zuweilen an, als müsste alles genau so sein. Classic Open trifft Sachsenbrücke, der draußen feiernde Hipster den gediegenen Kulturgenuss mit Wein und Snacks.

Nah am Regelbruch

Auch mit Abstand und für den Abend zum Trio abgespeckt verzaubern der „Schweizer Leonard Cohen“ und seine Band das Publikum: Faber singt mit mal flehender, mal sonor verführerischer Stimme. Seine treffsicher inhaltsvolle Poesie fliegt durchs textsichere Publikum, das sich zum Balkan-assoziierten Singer-Songwriter-Pop bald nicht mehr auf dem Sitzfleisch halten kann. Neben der mitreißenden Musik kommt der Inhalt nie zu kurz. Ob der „besorgte Bürger“ sein Fett wegkriegt oder Faber in pointierter Rollenprosa den tagtäglichen Sexisten gibt: Die Aussagen sitzen.

Anders als bei einem nach vorn drängenden Stehkonzert verleitet die Picknick-Situation mitunter zur Ablenkung. Man trinkt, wühlt im Picknick-Körbchen, schwatzt. Einerseits. Andererseits wird die Grenze zwischen „Aufstehen auf Decke erlaubt“ und „Tanzen verboten“ schnell ausgereizt, nähert sich die Stimmung mit vereinzeltem Deckenpogo und – dann doch – Tanzen in den Parzellen gelegentlich dem Regelbruch.

Aber wenn man sieht, wie rücksichtsvoll sich die Leute vor und nach dem Konzert verhalten, zeigt das: Diese Dynamiken sind keine Pandemie-Ignoranz, sondern Ausdruck einer Sehnsucht nach gemeinsamem Musikgenuss. Echte Konzerte sind eben doch alternativlos, wie die Veranstalter betonen. Faber merkt an, man solle sich nicht anstecken, aber auch nicht einsam fühlen. Und so hält er es am Ende mit Johnny Cash: Lieber vor „Zellen“ spielen, als gar nicht spielen.

Von Karsten Kriesel