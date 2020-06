Leipzig

Kunst lebt davon, gesehen zu werden. Doch wer tagsüber auf dem Dittrichring am Geschäftshaus mit der Hausnummer 15 vorbeiläuft, der kann sie leicht übersehen. Die Rede ist von der Pop-Up-Ausstellung „Open / The Kimono“, die im Foyer des Gebäudekomplexes zu sehen ist: Transformationen und Kontinuitäten, Transparenz und Verborgenheit, Identität und Umgebung. Das sind einige der Themen, die die vielschichtige Pop-Up-Ausstellung unweit der G2 Kunsthalle erforscht. Zu sehen gibt es zwei Fotoserien, die städtische und gesellschaftliche Transformationsprozesse dokumentieren.

Orte des Wandels

Da ist zum einen die Fotoserie Máj/My von Stephanie Kiwitt mit Prager Stadtbildaufnahmen, die zwischen 2015 und 2018 entstanden sind (erschienen bei Spector Books). Der Titel der Serie spielt auf die Übernahme eines Prager Kaufhauses durch englische Investoren an, die das Kaufhaus „Máj“ (tschechisch für „Mai“) kurzerhand in den Konsumtempel „My“ verwandelten. Die romantische Assoziation, die im Tschechischen mit dem Wort „Máj“ verbunden ist – das Gedicht „Máj“ des Autors Karel Hynek Mácha (1810–1836) sorgt bis heute dafür, dass sich tschechische Liebespaare am Abend des 1. Mais vor seiner Statue in Prag einfinden – weicht im Englischen einer Leseart, die das Individuum und seine Konsumwünsche betont.

Zur Galerie Einblicke in die Pop-Up-Ausstellung auf dem Dittrichring.

Begleitet wird Kiwitts Fotoserie von Andreas Schulzes Aufnahmen des Tsukiji Shijo in Tokio, des ehemals größten Fischmarktes der Welt. 2018 wurde der Markt nach einem Vorschlag des früheren Gouverneurs der Präfektur Tokio in einen anderen Stadtteil verlegt, um so einer wiederkehrenden Rattenplage Herr zu werden. Mit Blick auf die ursprünglich für 2020 geplanten Olympischen Spiele sollte so allerdings auch Platz für Parkplätze und neue Straßen entstehen. Auch Schulze dokumentiert also einen Ort des Handels, der sich verändert und der als Epizentrum der japanischen Esskultur gilt.

Ausstellung in „Rekordzeit“

Entstanden ist die Ausstellung innerhalb von zwei Wochen – in „Rekordzeit“, wie Kuratorin Anka Ziefer von der G2 Kunsthalle sagt. Ausgangspunkt war eine Anfrage der Künstler an die Direktorin. „Ich wohne in der Nähe und bin schon oft an diesem Gebäude vorbeigegangen“, erzählt Schulze über die Auswahl des Ausstellungsortes. „Das hat schon länger in meinem Kopf gearbeitet.“ Als dann in der Corona-Krise der Ausstellungsbetrieb zum Erliegen kam, habe er bei Anka Ziefer nachgefragt, ob man das Foyer des Hauses nicht für eine Ausstellung nutzen könne. Keine zwei Wochen später wandelte sich das Foyer in eine Galerie.

Karten auf den Tisch?

Die Leseart, dass es sich bei der Ausstellung um eine „Corona-Ausstellung“ handele, lehnen die Ausstellungsmacher jedoch ab. Vielmehr gehe es um die Sichtbarmachung von Transformationsprozessen. Schließlich transformiere die Ausstellung auch das Foyer des Geschäftshauses und beeinflusse so seine Wahrnehmung, mache plötzlich gar die szenischen Qualitäten des Raums sichtbar. Durch den Tag- und Nachtwechsel sei die Ausstellung zudem selbst einem Transformationsprozess unterworfen.

Während die Ausstellung tagsüber eher verborgen und im Inneren des Gebäudekomplexes bleibt, ändert sie durch die Beleuchtung des Foyers am Abend ihren Charakter und strahlt nach außen. „Das ist das Tolle an der Kunst“, sagt Ziefer. „Sie zeigt einem etwas, was einem vorher nicht bewusst war.“

Beim Ausstellungstitel handelt es sich übrigens um Businessjargon, der so viel bedeutet wie: Karten auf den Tisch. Diese Aufforderung, so Schulze, gelte es aber stets mit besonderer Vorsicht zu genießen. Schließlich könne die behauptete Offenlegung auch nur ein großer Bluff sein.

Die Ausstellung Open / The Kimono von Stephanie Kiwitt und Andreas Schulze im Foyer des Geschäftshauses am Dittrichring 15 ist noch bis zum 21. Juni zu sehen. Tagsüber ist das Foyer für Besucher zugänglich. Abends ist es von außen einsehbar. Eintritt frei.

Von Bastian Schröder