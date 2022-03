Leipzig

Die gelockertem Corona-Maßnahmen bescheren der Oper Leipzig mehr Publikums-Kapazitäten: 400 Plätze mehr können nun besetzt werden: 960, das entspricht einer Saalauslastung von 80 Prozent. Überdies dürfen nun am Platz die Masken fallen.

Was eine erhebliche Erleichterung ist angesichts der anstehenden Vorstellungen: Am Samstag und Sonntag, 5. und 6. März, jeweils 17 Uhr, rundet sich mit „Siegfried“ (für den erkrankten Generalmusikdirektor Ulf Schirmer springt am Pult des Gewandhausorchesters Daniel Carter ein) der „Götterdämmerung“ (es dirigiert Christoph Gedschold) zum letzten Mal vor „Wagner 22“ im Juni und Juli Richard Wagners kompletter „Ring des Nibelungen“ in der Oper Leipzig. Und da beide „Ring“-Teile Wagner doch recht ausführlich geraten sind, ist es ein Segen, dabei die FFP2-Maske absetzen zu können.

Ein Segen ist für Wagnerianer auch die Erweiterung der Sitzplatz-Kapazität. Denn die „Ring“-Vorstellungen waren ausverkauft. Doch nun sind selbst nach der Abarbeitung der deprimierend langen Warte-Liste noch Plätze übrig. Zu bekommen sind die zusätzlichen Karten (59 bis 119 Euro) unter der Telefonnummer 0341 1261261 oder auf www.oper-leipzig.de

Von kfm