Leipzig

„Ukraine, das bin ich. Ukraine, das sind wir alle“ – bei dieser Liedzeile sang das Publikum mit. Danach gab es viel Beifall, Umarmungen und Erinnerungsfotos mit den Schwestern Olena und Olga Tokar, die am Donnerstagnachmittag in der Oper Leipzig für ihre geflüchteten Landsleute ein einstündiges Konzert gestalteten. Fast ausschließlich Frauen mit Kindern waren gekommen, um im Konzertfoyer in der zweiten Etage einen Moment der Ruhe und Ablenkung zu genießen. Opernintendant Ulf Schirmer persönlich hieß die Gäste herzlich willkommen und hörte auch selbst dem Konzert seiner Solistin Olena Tokar (34) zu – zusammen mit Operndirektorin Franziska Severin.

Erster Auftritt nach Drillingsgeburt

Für die Sopranistin, seit 2010 Ensemblemitglied der Oper Leipzig, war es der erste Auftritt an ihrer Arbeitsstätte nach langer Pause, denn sie ist im August 2021 Mama von Drillingen geworden. Für ihre ältere Schwester Olga (39) war es der erste Auftritt überhaupt in der Oper Leipzig. Beide Schwestern sind klassisch ausgebildete Sängerinnen, die zu Hause immer viel gemeinsam konzertiert haben – auch zu dritt mit ihrer Mutter, von der sie ihre Gesangsbegabung haben. Die Tokars stammen aus dem Oblast Luhansk im Osten der Ukraine.

Zwei Schwestern in ihrem Element: Olena Tokar (links) und Olga Tokar sind beide ausgebildete klassische Sängerinnen. Quelle: Wolfgang Sens

In der Ukraine eine bekannte Künstlerin

Obwohl Olena in der Oper Leipzig gewissermaßen daheim ist, übernahm ihre ältere Schwester Olga sofort die Hoheit auf dem Podium. Sie sang, moderierte, spielte Gitarre und Klavier und war sichtlich in ihrem Element. In ihrer ukrainischen Heimat ist sie eine bekannte Sängerin mit eigenem Folk-Pop-Ensemble, der Auftritt war für sie besonders wichtig. Denn was nach dem Ausbruch des Krieges passierte, war für ihre Familie ein Alptraum. Tagelang harrten sie, ihr Mann und die beiden Kinder im eiskalten Keller ihres Hauses in der Nähe von Kiew aus. Ohne Licht, ohne Wasser, ohne Lebensmittel, ohne Geld. Mittlerweile konnte Olga mit den Kindern nach Leipzig kommen, doch ihr Ehemann ist noch in der Ukraine, genauso wie die Oma.

Auch die Mutter der beiden Schwestern ist mittlerweile in Leipzig in Sicherheit. Im Moment wohnen alle zusammen in der Südvorstadt bei Olenas Familie – zehn Personen, darunter sechs Kinder, auf 86 Quadratmetern. Das Künstlerehepaar ist zusammengerückt, zumindest bis zum absehbaren Umzug der Geflüchteten in eine eigene Wohnung. Auch die Eltern von Olena Tokars ukrainischem Ehemann, Pianist Igor Gryshyn, sind mittlerweile aus Charkiw nach Deutschland geflüchtet.

Hilfsbereitschaft an der Oper

Die Idee zu diesem kostenlosen Konzert für Kriegsvertriebene entwickelte sich im Kontakt zwischen der Oper und ihrer ukrainischen Solistin. Einige Mitarbeiter des Musentempels haben selbst ukrainische Geflüchtete aufgenommen, das Haus hat sich an Hilfstransporten beteiligt und wird jeden Abend in den ukrainischen Landesfarben Blau und Gelb beleuchtet. Um auch künstlerisch etwas zu tun, wurde die Konzert-Idee geboren. Möglicherweise gibt es eine Fortsetzung. Beim ersten Konzert am Donnerstag konnten 70 Personen teilnehmen. Sie hörten romantische Lieder, ukrainische Volkslieder und folkloristische Stücke, auch ein Wiegenlied sowie ein Stück von Johann Sebastian Bach. Die Tokar-Schwestern sangen zusammen und einzeln, teilweise begleitet von Olenas Ehemann Igor Gryshyn am Flügel. Später kam noch Olgas Sohn Mykola (7) auf die Bühne und sang mit Mutter und Tante. Gesprochen wurde überwiegend Ukrainisch. Im Publikum entdeckte Olena Tokar sogar ein bekanntes Gesicht: Ihre beste Freundin, Flötenlehrerin an der Uni Kiew, war mit ihrer kleinen Tochter gekommen.

Von Kerstin Decker