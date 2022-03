Leipzig

Tobias Wolff (ein Interview mit ihm finden Sie hier) stellt seine Pläne und sein Team nicht am Augustusplatz der Presse vor, sondern im imposanten Malsaal der Theaterwerkstätten an der Dessauer Straße. „Eine bewusste Setzung“, sagt Wolff, denn die Werkstätten, die auch fürs Schauspiel arbeiten und fürs Theater der Jungen Welt und um die andere Häuser die Oper beneiden, will der neue Intendant mehr ins Bewusstsein rücken. Noch etwas wird deutlich an diesem Ort: Die Entfernung zu den Theatern für die hier die Kulissen entstehen. Dass ständig LKW pendeln zwischen Eutritzsch, Zentrum, Lindenau, ist nicht gut für die Klimabilanz.

Mit der wird sich künftig Dirk Becker beschäftigen. Der ist neuer Ausstattungsleiter des Hauses, hat sich zusätzlich gerade zum Transformationsmanager für nachhaltige Kultur fortbilden lassen und wird in den nächsten Monaten, wenn er sich nicht gerade um Bühnenbilder und Ausstattungen kümmert, vor allem Zahlen und Fakten sammeln, um zu sehen, wie die Oper Leipzig dauerhaft grüner werden kann.

Vielversprechender Spielplan

Neu am Haus sind auch Chefdramaturgin Marlene Hahn und Operndirektorin Cornelia Preissinger. Wobei letztere den Job 2020 für einige Monate vertretungsweise bekleidete. Die beiden stellen gut gelaunt und beredt, leidenschaftlich und überzeugt den vielversprechenden Spielplan (den Spielplan finden Sie hier) vor. Lydia Schubert dagegen ist bereits sein einigen Monaten Verwaltungsdirektorin der Oper, fehlt aber bei der Jahrespressekonferenz, weil sie krank ist. Ein Schicksal, das sie derzeit mit vielen teilt. Zum Beispiel mit Leipzigs Kulturbürgermeisterin Skadi Jennicke, die sich folglich ebenfalls entschuldigen lässt.

Die Übrigen sind alte Bekannte: Christoph Gedschold ist seit Jahren als Kapellmeister am Haus und wird mit Beginn der nächsten Spielzeit sein Chefdirigent. Mit Lortzings „Undine“, Verdis „Otello“ und Brittens „Peter Grimes“ warten so große wie dankbare Aufgaben auf ihn, dazu die Wiederaufnahmen der „Meistersinger“ und von „Salome“ – Dirigententräume im Dutzend.

Künftig kein Chefregisseur mehr in der MuKo

MuKo-Direktor Torsten Rose bleibt der Oper Leipzig in dieser Funktion erhalten, Cusch Jung allerdings, der Chefregisseur, und Stefan Klingele, der Chefdirigent, „wenden sich anderen künstlerischen Aufgaben zu“. Einen Chefregisseur wird es künftig nicht mehr geben, die Suche nach dem Chefdirigenten läuft, einstweilen bekleidet Tobias Engeli den Posten kommissarisch.

Mario Schröder schließlich bleibt als Ballettchef an der Oper Leipzig, freut sich eloquent auf internationale Kooperationen, auf drängende Fragen, auf die er sinnliche Antworten zu geben versucht, auf noch engeren Austausch mit dem Publikum. Kurz: auf die kommende Saison.

Von Peter Korfmacher