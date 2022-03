Leipzig

In der Oper Leipzig erklingt von Mittwoch bis Sonntag Richard Wagners „Ring der Nibelungen“, in dem sowohl ukrainische als auch russische Künstlerinnen und Künstler auftreten. In der „Götterdämmerung“ übernimmt der ukrainische Bass Taras Shtonda die Partie des Hagen, Marina Prudenskaya, aus Russland stammendes Ensemblemitglied der Staatsoper Unter den Linden, singt als Gast die Waltraute.

Ulf Schirmer kann die musikalische Leitung des „Ring“ aus Krankheitsgründen nicht wahrnehmen, er erholt sich von einer Infektion. Es geht ihm wieder ziemlich gut, aber er konnte die nötigen Wiederaufnahmeproben nicht machen, heißt es. Der Intendant und Generalmusikdirektor der Oper Leipzig nimmt aber – zusammen mit der Verwaltungsdirektorin Lydia Schubert – die Aufführung zum Anlass für einen Friedensappell: „Der völkerrechtswidrige Angriffskrieg gegen die Ukraine hat uns alle erschüttert. Unsere Gedanken und Gebete sind bei der tapferen ukrainischen Bevölkerung. Gefasst und mit Wachheit wollen wir mit unserer Arbeit für den Frieden eintreten.“

Oper leuchtet in ukrainischen Farben

Die Oper ist seit Montag in den ukrainischen Landesfarben erleuchtet, und ein Banner wurde entrollt: „Der Menschheit wegen teilt euch nicht!“, frei zitiert aus Viktor Ullmanns Oper „Der Sturz des Antichrist“.

Als Ersatz für Schirmer stellt sich für „Das Rheingold“ Matthias Foremny ans Pult des Gewandhausorchesters, der auch die musikalische Leitung der „Walküre“ übernimmt. Den „Siegfried“ dirigiert Daniel Carter, Christoph Gedschold springt für die „Götterdämmerung“ ein.

Der letzte „Ring“ vor „Wagner 22“ in Leipzig: 2. März, 17 Uhr: „Das Rheingold“, 3. März, 17 Uhr: „Die Walküre“, 6. März, 17 Uhr, „Siegfried“, 6. März, 17 Uhr „Die Götterdämmerung“

