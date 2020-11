Leipzig

So, das war’s. Auch in der Oper Leipzig fällt das Weihnachtsgeschäft ins pandemische Wasser. Wobei es im Musiktheater nicht nur ums Geschäft geht, sondern Humperdincks „Hänsel und Gretel“, Puccinis „La Bohème“ oder Tschaikowskis „Nussknacker“ für viele Leipziger Familien als Stunden kollektiver Besinnung und Rührung ebenso fest in die Vorweihnachtszeit gehören wie die Thomaner und der Weihnachtsmarkt.

Doch wie die letzten beiden gibt’s in der Oper dieses Jahr notgedrungen nur einen Ausweich-Spielplan: Ab Dienstag ruft Intendant Ulf Schirmer den Ensembles und Solisten seiner Häuser beim Video-Adventskalender der Oper Leipzig 24 Mal beherzt „Vorhang auf!“ entgegen. Die über alle Online-Kanäle des Hauses verbreiteten Beiträge wurden und werden im Konzertfoyer des großen Hauses am Augustusplatz jeweils eigens für diesen klingenden Adventskalender produziert.

Anzeige

Denkbar weiter Bogen

So warten hinter jedem Türchen Sängerinnen und Sänger, Tänzerinnen und Tänzer von Oper und Musikalischer Komödie, zum Teil begleitet von Musikerinnen und Musikern aus den Reihen des Gewandhausorchesters, und spannen dabei den stilistischen und Genre-Bogen denkbar weit: Ein Weihnachtslied der Musikalischen Komödie, ein Märchentanz des Leipziger Balletts, Harfenklänge, „Trololo“ und „Eine Muh, eine Mäh“ oder „Baby, It’s Cold Outside!“ – 24 weihnachtliche, winterliche, festliche und witzige Klangwelten.

Als erstes Highlight wartet hinter dem Nikolaus-Türchen eine komplette Oper-Produktion: Giuseppe Verdis „Il Trovatore“ in der Regie von Jakob Peters-Messer und mit dem wunderbaren Gaston Rivero in der Vorzeigepartie des Manrico. Die Premiere war für den gestrigen Sonntag geplant. Dass sie nicht planmäßig vor Publikum gezeigt werden konnte, war seit gut einem Monat klar. Doch geprobt wurde dennoch mit Hochdruck. Nun also kommt die Produktion am 6. Dezember ab 18 Uhr im Nikolaus-Livestream.

Adventskalender der Oper Leipzig: www.facebook.com/oper.leipzig;

www.facebook.com/LeipzigBallet;

www.facebook.com/MusikalischeKomoedieLeipzig.

Von Peter Korfmacher