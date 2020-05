Oper Leipzig startet „Corona“-Podcast

Leipzig

Wäre die Corona-Pandemie ein musikalisches Satzzeichen, dann wäre sie vielleicht eine Fermate. Sie zwingt den Kulturbetrieb zum Inne- und Aushalten des Moments und vielleicht gibt sie auch einigen Solisten die Chance, die Ruhe in der (musikalischen) Bewegung nach individuellen Bedürfnissen zu gestalten. Eben genau so, wie es das Ruhezeichen in der klassischen Musik tut. Gerade in diesen Tagen möchte man ja keine weitere Verschwörungstheorie in die Welt setzen, aber kann es da wirklich Zufall sein, dass ein älterer Begriff für die Fermate tatsächlich Corona lautet?

Neue Folge jeden Freitag

Der Oper Leipzig jedenfalls ist diese Parallelität nicht entgangen. Sie arbeitete in der Corona-Pause an einem neuen Podcast und nannte ihn kurzerhand: Fermate. Ab diesen Freitag ist der circa 30-minütige Podcast auf der Webseite der Oper zu hören. Jeden Freitag wird es eine neue Folge des von dem Streamingdienst Spotify gehosteten Podcasts geben. Moderiert und konzipiert wird der Ausflug in die Welt der Leipziger Oper und ihrer Akteure von den Dramaturgen Elisabeth Kühne, Nele Winter und Christian Geltinger.

Von Kunst im digitalen Raum bis Fake News in Ungarn

Die Themen des digitalen Hörformats sind vielfältig. In Folge eins etwa sprechen die Moderatoren mit Intendant Ulf Schirmer über den „Herzschlag der Musik“ und was passiert, wenn dieser für einen Moment stillsteht. In einer weiteren Episode kommt der Budapest geborene Regisseur Balázs Kovalik zu Wort und berichtet über Fake News und politischen Notstand in seinem Geburtsland Ungarn in Zeiten von Corona. Und die Junge Oper Leipzig verrät, wie sie Corona den Kampf ansagt. Aber auch Fragen zur Kunst im digitalen Raum und Opernerlebnissen im Internet sowie ein Ausblick auf die kommende Spielzeit stehen auf dem Programm. Zehn Folgen der Podcast-Serie sind aktuell geplant. Die musikalische Untermalung stammt aus eigener Produktion.

Zu hören gibt es den Podcast „ Fermate“ der Oper Leipzig ab Freitag unter www.oper-leipzig.de.

