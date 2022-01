Operationen am Herzen der Nation – Warum „Der Bergdoktor“ systemrelevant ist

Ellmau

„Ja, ein bisschen zu niedrig“, sagt die Stimme, während das Blutdruckmessgerät zischt. Es ist eine Stimme, die eine Beziehung herstellt, auch wenn sie nur ihren Job macht. „Haben Sie genug gegessen und getrunken? – Ja. – Sonst Schmerzen, Kopfschmerzen, Bauchschmerzen? – Nur diesen stechenden Schmerz hier unten. – Okay. Schwangerschaft? – Nein. – Kann man’s ausschließen? Ja.“ Kommunikation auf den Punkt, Anamnese am Wilden Kaiser, jener Alpenregion, in der seit 2008 der Österreicher Hans Sigl als „Der Bergdoktor“ praktiziert.

Immer wenn im tirolerischen Ellmau jemand von rätselhaften Krämpfen durchschüttelt wird, ohnmächtig zusammengeklappt oder in anderweitige medizinische Bredouillen geraten ist, steigt Dr. Martin Gruber in seinen grünen Mercedes 200, Baujahr 1979, und eilt durch die Serpentinen der Urlaubskulisse. Nie kommt er zu spät. Die Serie heißt ja auch nicht „Der Bergbestatter“. Wer heilt, hat recht: 132 Folgen in 14 Staffeln liefen bislang im ZDF, im Durchschnitt sahen in den letzten Jahren über sieben Millionen Zuschauer zu. Am 13. Januar beginnt die neue Staffel mit dem Winterspecial „Kalte Stille“ und weiteren sieben Kapiteln jeweils am Donnerstag um 20.15 Uhr.

Verschmelzung zweier Problemzonen

Lange hatte es den Charakter eines Geständnisses, wenn man einräumte, den auf eine Arztroman-Heftchenserie zurückgehenden „Bergdoktor“ zu sehen, das auch noch mit Lust, und deswegen womöglich sogar Verabredungen verschob. Bei den Irrungen und Wirrungen auf dem Gruber-Hof mitzufiebern, war ungefähr so cool wie eine Einladung zum Herren-Videoabend mit „Unterm Dirndl wird gejodelt“. Der Bergdoktor sei „so besserwisserisch, dass es kaum zu ertragen ist, und dabei so nett, dass man nicht hinsehen mag“, urteilte das „Deutsche Ärzteblatt“ 2008. Zudem diagnostizierte es das „klassische Arztbild aus den alten Heimatfilmen“. Ja, Berg und Doktor, das ist gewissermaßen die Verschmelzung zweier Problemzonen, die Endmoräne deutscher TV-Unterhaltung.

Wenn eine Idylle trügt, dann diese: Bergdoktor-Mahlzeit mit Panorama – und meistens auch Zoff. Quelle: Erika Hauri/ZDF

Alice Schwarzers zweifelhafter Ritterschlag

Inzwischen ist die Kritik gnädiger, nicht mehr nur „Bunte“ und goldene Blätter berichten zum Staffelauftakt, sondern die „Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung“ oder die „Süddeutsche“, die den Text ihres Autors im Vorspann als „Fan-Begegnung mit Hans Sigl“ ausweist. Was immer noch etwas Entschuldigendes hat, so als habe der Verfasser nicht alle Tassen im Bauernschrank. Schon vor gut einem Jahr gab es einen etwas zweifelhaften Ritterschlag von Alice Schwarzer. „In dieser wirklich guten Unterhaltungsserie ist der Feminismus angekommen“, sagte sie. Die Männer seien nachdenklich und versuchten, Beruf und Familie zu vereinbaren. „Und die Frauen haben gern mal einen jüngeren Liebhaber. Ist doch gut, oder?“, meinte die Frauenrechtlerin und Teilzeit-„Bild“-Kolumnistin.

Aber macht das wirklich das Besondere der deutsch-österreichischen Produktion aus: Dass zwei Väter eine Tochter erziehen beziehungsweise diese ihnen den Marsch bläst? Dass eine Frau Klinikchefin, und ihr Mann und Kollege (Dr. Kahnweiler) die meiste Zeit über damit beschäftig ist, sie bei Laune zu halten? Oder ist es nicht vielmehr so, dass unter diesen Updates alte Rollenmuster, Wünsche und Klischees im Spiel sind – so wie auch draußen in der Welt?

Im Bergdoktordorf wirkt die Dialektik unserer Zeit

Das Interessante ist vielmehr, wie die Serie solche und andere Gegensätze in Spannung hält – die Geranien an der Hütte, das Kaminfeuer drinnen – Globalisierung und Emanzipation davor. In diesem Bergdoktordorf wirkt die Dialektik unserer Zeit: die Sehnsucht nach Vertrautem, Heimat, Beziehungen auf der einen und der Wunsch nach Freiheit, Unabhängigkeit, Coolness auf der anderen Seite.

Außerdem sind da – wir befinden uns schließlich in einer medizinischen Fiktion – die Angst vor Krankheit und Tod und die Rettung, wenngleich hier zwischen Anamnese und Diagnose schon mal über eine Stunde liegen kann.

Am 13. Januar geht es los mit dem Winterspecial: Es sollte ein idyllisches Familienwochenende werden, doch Martin (Hans Sigl, l.) kann einfach nicht loslassen. Mit einem Lächeln kommentieren Lilli (Ronja Forcher, M.) und Hans (Heiko Ruprecht, r.) den Anruf aus der Klinik. Quelle: Barbara Bauriedl/ZDF

Aber was ist das gegen die gefühlte Ewigkeit, die die Medizinwelt nun schon im Nebel der Pandemie stochert. Wo hinter jeder Erkenntnis nur neues Halbwissen wartet, das in „Maßnahmen“ übersetzt wird. Die Pandemie liegt wie Mehltau auf dem sozialen Leben, auf der Kultur, auf den Gesichtern. Hier, am Wilden Kaiser, liegt nur Schnee oder Raureif, Covid-19 wird wie in fast allen TV-Formaten ignoriert.

Wer krank ist, wird behandelt – ohne Warteschleife

Der Unklarheit, dem Verlorensein, an der insbesondere die westlichen Gesellschaften mit ihrer Machbarkeitsideologie verzweifeln, setzt diese Serie aber unbeabsichtigt etwas entgegen, was unserer Zeit gerade fehlt: Aufgehobensein: Wer in Not ist, findet Hilfe. Nicht erst in ein paar Monaten, sondern sofort. Am anderen Ende der Leitung sind nicht Warteschleife oder Besetztzeichen. Da geht einer ran, nämlich der Arzt oder seine Sprechstundenhilfe. Und im Krankenhaus gibt es in kurzer Zeit einen CT-Termin. Wer auch das als Kitsch abtut, hat die durch Privatisierung und Ökonomisierung mitverschuldete Überlastung der Branche akzeptiert. Wenn ein Arzt, der noch Zeit für seine Patienten hat, als schamanischer Anachronismus rüberkommt, dann ist etwas grundlegend faul im Medizinsystem.

„Der Bergdoktor“ ist die griechische Tragödie des kleinen Mannes

Natürlich, „Der Bergdoktor“ ist kein Aufklärungsformat, auch keine Utopie in einer Zeit, die sich als Dystopie versucht. Wir haben es mit Unterhaltung zu tun, vergessen wir also nicht Leidenschaft und Zufall, die ständig in die Pläne der Protagonistinnen und Protagonisten grätschen. „Der Bergdoktor“ ist die griechische Tragödie des kleinen Mannes: Eher wachsen die Gletscher wieder, als dass Martin Gruber „seine“ Anne Meierling heiraten wird. The show must go on. Oder passiert es vielleicht doch, endlich, in Staffel 15?

Küchenpsychologie: Bergdoktor Martin Gruber (Hans Sigl) mit Dauer-Beinahe-Ehefrau Anne Meierling (Ines Lutz). Quelle: Erika Hauri/ZDF

Natürlich stecken wir hier trotz der einen oder anderen progressiven Aufwallung in einer biedermeierlichen Welt, die von vorhersehbaren Handlungssträngen durchzogen ist, die fast ausnahmslos auf einen Abgrund, wenigstens ein Dilemma zulaufen. Und Martin Grubers Serien-Existenz ist ein einziges. Gerade will er Anne heiraten – da bekommt er ein Kind mit Franziska, seiner Ex. Dauernd spielt es falsch, dieses Leben – aber Hans Sigl spielt seine Rolle richtig, nämlich so, als schwebe er immer einen halben Meter über ihr, zwischen Pathos und Ironie, Don Juan und Don Quijote. Dr. Martin Gruber ist einer, der zuhört, und einer, der Ansagen macht. Ein Kuschelmacho. Ein Erlöser mit Schlagseite.

„Bergdoktor“ gucken ist wie Schlager hören: meistens ein bisschen peinlich – und manchmal auch verdammt nah am Wesentlichen.

Auftakt mit dem Winterspecial Wenn der Bergdoktor Urlaub macht, kommt die Arbeit mit. Gerade hat es sich Martin Gruber mit seinem Bruder Hans vor der Berghütte gemütlich gemacht, da taucht ein verängstigtes Mädchen auf, das nicht spricht, nur „Hilfe!“ in den Schnee schreibt. So beginnt am Donnerstag das „Bergdoktor“-Winterspecial „Kalte Stille“ (20.15, ZDF). In den folgenden Wochen ist, jeweils am Donnerstag um 20.15 Uhr, die 15. Staffel der Serie zu sehen. Sie ist eine Neuauflage der gleichnamigen deutsch-österreichischen Fernsehserie „Der Bergdoktor“, die von 1992–1997 auf Sat.1 lief. Idee und Motive gehen auf eine gleichnamige Heftromanserie zurück, die im Bastei-Verlag erscheint. Untertitel: „Dr. Burger: Schicksale zwischen Tal und Gipfel“.

Von Jürgen Kleindienst