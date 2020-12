Leipzig

Bereits am letzten Wochenende hätte in der Oper Leipzig Giuseppe Verdis populärer „Troubadour“ Premiere feiern sollen, inszeniert von Jakob Peters-Messer und dirigiert von Antonio Fogliani. Die Premiere fiel der Corona-Pandemie zum Opfer. Doch gibt es Ersatz: Hinter dem Nikolaus-Türchen des Opern-Adventskalenders verbirgt sich ab Sonntag 48 Stunden lang „Il trovatore“ im Stream. Peter Korfmacher sprach darüber mit dem Regisseur Jakob Peters-Messer, der in Leipzig zuletzt 2017 mit einem fabelhaften „ Don Carlo“ von sich reden machte.

Seit wann wissen Sie, dass Ihr „ Trovatore“ erstens stattfindet und zweitens als Streaming-Premiere?

Seit letzter Woche. Am 27. November sollte die Premiere sein, die haben wir zur Generalprobe gemacht.

Und wird es irgendwann auch die eigentlich geplante Version gaben?

Das kann man noch nicht sagen. Die Produktion ist gebaut und abrufbar, bräuchte aber wieder einen gewissen Probenaufwand: Vielleicht wird es davon abhängen, wie oft die Oper nach dem aktuellen Lockdown diese Corona-Version zeigt. Irgendwann ist ein Titel auch verbraucht.

Also ist es eine Corona-Version?

Klar. Wir müssen Hygiene-Bestimmungen einhalten, die Abstände zwischen den Sängern, dazu sitzt das Orchester auf der Bühne, weil ausreichende Belüftung bei originaler Besetzung im Graben nicht zu machen ist. Wir haben „Il trovatore“ auf anderthalb Stunden gekürzt. Das führt zu einer gewissen Holzschnittartigkeit.

Was diesem musiktheatralischen Bilderbogen nicht schaden muss.

Nein. Und ich muss sagen: So groß meine Bauchschmerzen zunächst waren – mittlerweile bin ich doch recht zufrieden.

Was haben Sie rausgekürzt?

Die erste Szene mit der Erzählung der Vorgeschichte, die man hinterher ja noch einmal erzählt bekommt, und die großen Chorszenen. Dazu fehlt das Verhör. Ich finde, das geht ganz gut auf und verstärkt fast den Drive, den die Oper ohnehin hat.

Warum hatten Sie vorher solche Bauchschmerzen?

Ich fand die Konzentration aufs Gewandhausorchester, das die ganze Bühne besetzt, als Regisseur natürlich etwas einseitig, wenig kreativ. Immerhin konnte ich den Bühnenraum so gestalten, dass das Orchester nun in einem schwarzen, abstrakten Raum hinter der Szene sitzt und sich die Spielfläche mit dem Lichtrahmen nach vorn abgrenzt. Mit dieser Lösung kann ich leben und einige Motive aus der ursprünglich geplanten Produktion übernehmen. Und das funktioniert eigentlich besser als gedacht.

Was sind das für Motive?

Vor allem sind es die Toten, die in dieser Oper immer wieder in die Gegenwart hineinwirken. Es geht vor allem um die Folgen lange zurück liegender Morde: Eine Zigeunerin wurde verbrannt und als Rache dafür ein Kind.

Praktisch sofort nach der sagenhaft erfolgreichen Uraufführung war das Publikum gespalten. Die eine Hälfte vertrat den Standpunkt: „ Trovatore“ sei eine geniale Oper, also müsse auch das Libretto genial sein. Die anderen meinten: Verdis Musik ist so gut, da stört Cammaranos schwachsinniges Textbuch nicht weiter. Auf welcher Seite stehen Sie?

Das ist meine Lieblingsoper von Verdi.

Im Ernst?

Im Ernst! Ich sage nicht, dass es seine beste ist. Aber ich liebe sie am meisten. Und am längsten. Das war die erste italienische Oper, die ich gesehen habe, die ich mir gekauft, mit der ich mich ausführlich beschäftigt habe. Und ich finde sie immer noch genial. Verdis Musik ohnehin, der wenige Töne genügen, um eine Stimmung zu erzeugen, eine Atmosphäre, eine Szene, einen Charakter zu zeichnen. Und auch das Libretto funktioniert. Es folgt nur einer anderen Logik.

Wie meinen Sie das?

Wenn man da vor dem Hintergrund der Aufklärung rangeht oder als Realist, ist es absurd. Aber mit der Logik eines Horror-Films oder der der Schauer-Romantik ist dieser Bilderbogen nicht nur wirkungsvoll, sondern auch psychologisch und dramaturgisch plausibel. Und dann wird ja auch noch gesungen.

Stimmt – „Il trovatore“ gilt als extrem schwer zu besetzen.

Wieso? Caruso hat völlig zu recht gesagt, dass diese Oper ganz leicht zu besetzen ist. Man müsse nur die vier besten Sänger der Welt verpflichten.

Eben.

Ja – und wir sind hier mit dieser Produktion sehr weit vorn: Roberta Mantegna als Leonore, Marina Prudenskaya als Azucena, Gaston Rivero als Manrico und Dario Solari als Luna lassen keine Wünsche unerfüllt. Und schauspielern können sie auch noch.

Wie sind Sie bis jetzt durch die Corona-Zeit gekommen?

Bis jetzt lief es gut. Der „Troubadour“ ist meine zweite Produktion in dieser Saison. Vorher habe ich in Dessau „ Bataclan“ gemacht, ein anderes Format in einer Raumbühnen-Situation, mit dem Publikum on stage. Schwierig wird es jetzt. Denn alles, was noch gekommen wäre in der laufenden Spielzeit, ist erst einmal verschoben oder abgesagt. Bis Ende Mai. Da hätte ich in Bonn Meyerbeers „Feldlager in Schlesien“ ausgraben sollen – wahrscheinlich kommt es jetzt im Jahr 2022.

Was glauben Sie, wann wird sich der Spielbetrieb in den Opernhäusern wieder normalisiert haben?

Normalisiert? Sie meinen so etwas wie eine „Elektra“ mit voller Kapelle im Graben und vor ausverkauften Haus?

Genau!

Das wird in dieser Spielzeit sicherlich nichts mehr. Aber im Laufe der nächsten Saison könnte es klappen, bald soll es ja mit dem Impfen losgehen ...

