Leipzig

Den Moment, als ihm klar wurde, dass er Opernsänger werden will, hat Gaston Rivero noch genau vor Augen. Er war 14 Jahre alt. Da sein Vater ein berühmter Tenor in Argentinien war, lief im Haus der Eltern in Buenos Aires tagsüber oft Opernmusik. Gemeinsam mit seinen Geschwistern sang Rivero diese Opern lauthals mit. „An jenem Tag war es Puccinis Turandot“, erinnert er sich. „Bei einer Arie, Calafs Nessuns dorma, muss der Tenor ein hohes h singen, ich habe einfach mitgesungen, ohne mir etwas dabei zu denken und plötzlich war der Ton bei mir da – ohne Training, ganz natürlich.“

Anzeige

Dieses Erlebnis stellte den Startschuss zu einer internationalen Karriere als Operntenor dar. Nach einigen Jahren Gesangsausbildung in Buenos Aires, wagte Rivero, der in Uruguay geboren wurde, aber in Argentinien aufwuchs, mit 23 Jahren den Sprung nach Amerika. Dort konnte er einige Gesangswettbewerbe gewinnen, sich einen Namen machen und hatte am Broadway in New York die ersten Auftritte. Seit 2005 ist Rivero auch in Europa ein gefragter Künstler und trat in Opernhäusern von Berlin über Budapest und Turin bis nach Graz auf. Auch an der Oper Leipzig wirkte der 42-Jährige bereits bei zahlreichen Aufführungen mit – momentan probt er dort für Guiseppe Verdis „Il trovatore“. Wann das Stück Premiere feiern kann, steht allerdings in den Sternen. Die Oper Leipzig ist, wie alle anderen Kultureinrichtungen, zur Zeit geschlossen.

Keine Auftritte bedeutet kein Geld

Rivero trifft diese Schließzeit besonders hart. Als freischaffender Künstler, der kein fester Bestandteil eines Ensembles ist, sondern von verschiedenen Opern engagiert wird, erhält der Tenor seine Gage nur, wenn die Aufführungen stattfinden. Durch die Schließungen der Opernhäuser im Frühjahr und nun im November war dies nicht oft der Fall – egal ob in Deutschland oder anderswo in Europa. Zwischendurch konnte Rivero zwar einige Auftritte spielen, zuletzt Anfang Oktober in Prag, doch die darauffolgende Oper in Mailand wurde bereits gestrichen.

„Man darf nicht erstarren, sondern muss das Positive sehen“

Wie viele seiner Engagements in diesem Jahr schon abgesagt wurden, weiß Rivero nicht. Doch trotz der schwierigen Situation bleibt er erstaunlich gelassen. „Man darf angesichts der Lage jetzt nicht erstarren, sondern muss das Positive sehen“, sagt der gebürtige Uruguayer. Wie er das schafft? „Ich vergesse nie die einfachen Dinge im Leben wertzuschätzen.“ Er könne nun mehr Zeit mit seinen Liebsten verbringen oder auch mal eine Runde um den Cospudener See joggen. Bei sechs Auftritten innerhalb von sieben Tagen oder drei verschiedenen Opern an einem Wochenende blieb ihm für solche Aktivitäten in der Vergangenheit teilweise kaum Zeit. Zum anderen ist Rivero fest davon überzeugt, dass die Opern aus der Corona-Krise gestärkt hervorgehen. „Ich bin sicher, dass etwas Besseres kommt, dass wir mehr Qualität auf die Bühne bringen. Wenn wir spielen dürfen, müssen wir für das Publikum unser Bestes geben“, zeigt sich der Tenor entschlossen.

Das Wichtigste sei für ihn deshalb auch während der Schließzeit immer weiterzusingen. Momentan kann er das bei den Proben in der Oper Leipzig, während des Lockdowns im Frühjahr sang er aber auch zu Hause mit Begleitung eines Pianisten bis zu vier Opern pro Woche. Denn das Singen ist für Rivero Lebensinhalt. Das Gefühl, das er dabei verspürt, beschreibt er wie folgt: „Es ist fast wie ein Kind zu haben. Du siehst es aufwachsen, mit dir leben, aber vielleicht verlässt es dich auch irgendwann. Und so ist es mit dem Singen. Deshalb muss man das Beste reinstecken, was man hat.“

Junge Künstlerinnen und Künstler weiter unterstützen

Der Grund, warum das Singen und die Musik Rivero so im Blut liegen, ist vermutlich in seiner Familiengeschichte zu suchen. Schon seit 150 Jahren brachten Familie und Verwandtschaft über zahlreiche Generationen hinweg Dirigenten, Musiker und Sänger hervor. Riveros Großvater spielte Violine, seine Mutter Piano und er selbst trat in die Fußstapfen des Vaters. Um auch andere bei ihrer musikalischen Karriere zu unterstützen, unterhält Rivero insgesamt vier Stipendien, mit denen er junge Künstlerinnen und Künstler fördert und finanziell unter die Arme greift. Obwohl er selbst momentan keine großen Einkünfte hat, lässt er die Stipendien dennoch weiterlaufen. „In dieser schwierigen Zeit müssen wir uns alle gegenseitig, aber auch die jungen Leute, so gut wie möglich unterstützen“, erklärt der 42-Jähige. Durch die Stipendien verliere er kein Geld, sondern investiere in Talent, in die Zukunft und in das, was in seiner Familie schon seit 150 Jahren gelebt wird.

Von Simon Ecker