Für die Macher leichtverdaulicher Satireformate war der Auftritt einer jungen Frau bei einer „Querdenken“-Demo am 21. November in Hannover ein Sechser im Lotto: „Hallo, ich bin Jana aus Kassel. Und ich fühle mich wie Sophie Scholl, da ich seit Monaten aktiv im Widerstand bin, Reden halte, auf Demos gehe, Flyer verteile und auch seit gestern Versammlungen anmelde.“ Seither ist „Jana aus Kassel“ eine Marke, türmt sich eine Spaßwelle, sind Historiker entsetzt, müssen sich Bildungspolitiker fragen lassen, was in unseren Schulen eigentlich unterrichtet wird.

Geschichtsrevisionismus trifft Blondinenwitz. Wenn eine Sache bei Jan Böhmermann zum „Musical“ wird, ist sie eigentlich durch, kann sich die Mehrheitsgesellschaft schenkelklopfend neuen Kuriositäten zuwenden. Schön wär’s.

Die Geschichtsbücher haben sie nur quergelesen

Die unbedarfte Nordhessin, die sich in einer Reihe mit der am 22. Februar 1943 von den Nazis enthaupteten Widerstandskämpferin Sophie Scholl fühlt, ist nur eine der schrillsten Nummern in einem Stück, das seit Monaten in deutschen Innenstädten aufgeführt wird. Mit Demonstranten, die ihr eigenes Bühnenbild mitbringen – und eine Sprache, die Begriffe und Biografien kapert und umwidmet. Die Geschichtsbücher haben sie nur quergelesen.

Selbstüberhöhen ohne einzuholen

Die Krise trifft auf eine im Kern gelangweilte Wohlstandsgesellschaft, deren Diktaturerfahrung – ob in Ost oder West – offenbar lange genug zurückliegt, um manchen den Mund-Nasenschutz als Folterinstrument eines Unrechtsregimes erscheinen zu lassen. Da wähnt man sich in einer „Corona-Diktatur“ – mit Politikern, die wie die Nationalsozialisten 1933 per „Ermächtigungsgesetz“ die Republik abschaffen wollen, oder in einer „ DDR 2.0“, ein schon länger eingeführtes neurechtes Narrativ. In dieser halluzinierten Bedrohungslage bleibt dann nur die Rolle des Opfers oder Widerstandskämpfers. Selbstüberhöhen ohne einzuholen. Da wächst etwas zusammen, das bislang keineswegs zusammengehörte.

Sie wähnen sich in einer Diktatur: Eine Demonstrantin in Bremen. Quelle: Sina Schuldt/dpa

Karneval der Kritiker

So werden auf Demos gegen die Coronamaßnahmen Plakate mit Fotos von Mahatma Gandhi neben Reichsflaggen und Regenbogenfarben transportiert. Demonstranten tragen Judensterne oder gestreifte Häftlingskleidung. Redner berufen sich auf Martin Luther King. Auf Pappen steht: „Freiheit für die Gefangenen in den Seniorenheimen“ oder „Keine Hygiene-DDR“. Eigentlich eine Klamotte, eine zynisch-geschichtsvergessene Parodie auf das Demonstrationswesen. Doch Ironie ist bei diesem Karneval der Kritiker im Lockdown. Die meinen das ernst.

Diese Zusammenkünfte haben nicht nur Auswirkungen auf das Pandemiegeschehen. Infiziert wird auch die Sprache. Das fängt bei dem Label an, unter dem seit Monaten Zehntausende auf die Straßen gehen. Würde heute in einer Talkshow jemand als „Querdenker“ vorgestellt, dann erwartet man nicht mehr jemanden, der etwa in der Wissenschaft Denkhürden überwindet, sondern im Grunde gleich die ganze Disziplin abschaffen will.

Rollen und Begriffe werden neu besetzt

Es gibt gute Gründe, die Maßnahmen zur Eindämmung von Covid-19 zu hinterfragen. Zu kritisieren, dass die Personalsituation in Gesundheitsämtern und auf Intensivstationen im Sommer nicht erheblich verbessert wurde, dass in Schulen sehr wenig passiert ist. Zu beklagen, dass ganze Branchen an den Rand ihrer Existenz gebracht wurden, während woanders schnell und unbürokratisch geholfen wurde. Wer derlei heute anspricht, bekommt schon mal süffisant aufs Brot geschmiert: „Aha, jetzt auch unter die Querdenker gegangen.“ So werden Rollen und ursprünglich progressive Begriffe neu besetzt – auch wenn auf Plakaten „ Bürgerrechte“, „Grundgesetz“ oder „Freiheit“, neben Leuten zu Markte getragen werden, die genau das alles abschaffen wollen.

Allein schon die Verwendung dieser Begriffe durch die „Querdenker“ füge ihnen Schaden zu, sagt Greta Hartmann, wissenschaftliche Mitarbeiterin am Institut für Kulturwissenschaften der Universität Leipzig. Seit Februar 2019 ist sie in dem vom Bundesministerium für Bildung und Forschung geförderten Verbundprojekt „Das umstrittene Erbe von 1989“ tätig. „Der Begriff der Freiheit beispielsweise wird nur auf die eigene Freiheit, etwa keine Maske tragen zu müssen, bezogen. 1989 war es aber zentral, auch für die Freiheit anderer einzustehen“, so Hartmann weiter.

Greta Hartmann, wissenschaftliche Mitarbeiterin am Institut für Kulturwissenschaften der Universität Leipzig. Quelle: privat

Inszenierung als „Friedliche Revolution 2.0“

Davon, wie solche Kaperungsprozesse aussehen, können die Leipziger ein Lied singen. „Wir sind das Volk“ – das war mal eine Formel der Emanzipation, des Aufbruchs und der Befreiung. Schon die rechte Dresdner Pegida-Bewegung und ihre Ableger haben sie für eigene Zwecke verbraucht. Nach Einschätzung Greta Hartmanns sei die Erzählung einer „ DDR 2.0“ beziehungsweise die Inszenierung der „Querdenken“-Veranstaltung als „Friedliche Revolution 2.0“ besonders bei der Demonstration am 7. November in Leipzig präsent gewesen. „Schon im Mobilisierungsvideo wurden zu pathetischer Musik Originalaufnahmen der historischen Montagsdemonstrationen mit Aufnahmen der „Querdenken“-Demonstration in Berlin aneinandergeschnitten.“

Friedlicher Anstrich

Dazu, so Hartmann, sei der Aufruf gekommen, „Geschichte (zu) wiederholen“. Ziel des Tages sei ein – von der Versammlungsbehörde verbotener – Zug um den Innenstadtring mit Kerzen gewesen. „Die ganze Veranstaltung war also bereits in ihrer Anlage als Wiederholung des 9. Oktobers 1989 geplant – inklusive der Selbstinszenierung als Widerstand gegen ein ungerechtes System.“ Mit der Aneignung der genannten Begriffe verliehen sich die Querdenker einen bunten und friedlichen Anstrich, „auch wenn sie sich schließlich gewaltsam von organisierten Neonazis die Straße freiprügeln lassen“.

Die Radikalisierung der Bewegung bereitet Hartmann Sorgen. „Während sich die ,Querdenker’ zu Opfern einer Diktatur stilisieren, nimmt die Gewaltbereitschaft und die Dominanz extrem rechter Akteure zu.“

Von Jürgen Kleindienst