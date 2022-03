Opulentes Bildertheater: Katharina Thalbach inszeniert, Christian Thielemann dirigiert „Aida“

Dresden

Ja, es gibt reichlich Opulenz für Auge und Ohr. Die Dresdner Premiere von Giuseppe Verdis „Aida“ scheint sehnsuchtsvoll erwartet worden zu sein. Um endlich wieder große Oper zu erleben? Oder um für drei Stunden Musiktheater den Zumutungen von Pandemie und Putin zu entfliehen?

Jedenfalls durfte die Semperoper endlich wieder etwa 700 Premierengäste empfangen. Ein Großteil des Publikums fand darüber hinaus sogar die Masken entbehrlich. Putins Krieg aber, ein in Russland nun unter Strafe stehender Begriff für den Angriff auf die Ukraine, sollte nicht ganz ignoriert werden: Knapp drei Minuten lang rückte er ins Bewusstsein, als die Nationalhymne des überfallenen Landes erklang: „Noch sind der Ukraine Ruhm und Freiheit nicht gestorben ...“

Keinerlei Inszenierungs-Bezüge

Endlich also wieder große Oper in Dresden, endlich wieder ein Verdi auf der Bühne – und es wurde eine umjubelte Premiere. Nach drei Stunden „Aida“ feierte das Publikum dieses Musiktheater um die Liebe in den Zeiten des Krieges. Bereits zur Entstehung anlässlich der Suezkanal-Weihe ist diese Oper um fingierte Schlachten zwischen Ägyptern und Äthiopiern von realem Kriegsgeschehen überschattet gewesen. Damals war es der Deutsch-Französische Krieg 1870/71, heute ist es der Feldzug des lupenreinen Diktatoren vom Kreml. In Katharina Thalbachs Dresdner Neuinszenierung gibt es dazu freilich keinerlei Bezüge.

Hauptsache symmetrisch: „Aida“ in der Semperoper Quelle: Ludwig Olah/Semperoper

Vor diesem Hintergrund gerät ihr diese große Oper eher zum Kammerspiel. Der ägyptische Feldherr Radamès soll den Einmarsch äthiopischer Truppen bekämpfen. Doch er liebt Aida, die gefangene Tochter des feindlichen Königs, die ihrerseits der Pharaonentochter Amneris als Sklavin dient. Da auch Amneris Radamès begehrt, werden zwei höchst ungleiche Frauen zu erbitterten Rivalinnen. Als Radamès im Überschwang seiner Gefühle unabsichtlich sein Land verrät, wird er vom Oberpriester zum Tode verurteilt und soll lebendig begraben werden. Aida hat sich bereits heimlich in die Gruft geschlichen, auf dass sie wenigstens im gemeinsamen Liebestod vereint seien. Erst in den letzten Takten der Oper erkennt Amneris die tiefen Gefühle der beiden und wünscht ihnen Frieden. Eine Einsicht, zu der die Menschheit allzu oft erst verspätet fand.

Exzellentes Ensemble

Unter der Leitung des Chefdirigenten Christian Thielemann bieten Sächsische Staatskapelle und Staatsopernchor ein berauschendes Fest der Musik. Dazu gehört ein exzellentes Solistenensemble, wie es sich wohl nur der Chef höchstselbst wünschen kann.

Krassimira Stoyanova singt die Titelpartie. Quelle: Ludwig Ohla/Semperoper

Krassimira Stoyanova verleiht der Titelpartie mit ihrem wandelbaren, technisch wie emotional präzise geführtem Sopran große Innigkeit. Ihre warme Stimme ist so herzzerreißend wie ihr intensives Spiel. Als Gegenspielerin Amneris gibt Oksana Volkova die Furie, singt dennoch stets so ausgewogen, als würde sie Radamès mit ihrem prächtigen Mezzo betören wollen.

Priesterliche Anmaßung

Den Feldherrn allerdings lässt das alles kalt, der wird von Francesco Meli als Strahle-Tenor verkörpert, mit schneidigem Klang und sparsamer Gestik. Düster tönt Andreas Bauer Kanabas als Pharao, der zunehmend zum einsamen Despoten verkommt, während der Oberpriester Ramfis – noch deutlich düsterer und finsterer auf gewaltigen Plateausohlen: Georg Zeppenfeld – die Geschicke mit hieratischer Anmaßung in die Hand nimmt.

Aidas Vater Amonasro ist als ziemlich krudes Klischee eines Wilden gezeichnet und wird vom Bariton Quinn Kelsey so adäquat dargestellt wie Simeon Esper den Kriegsboten gibt.

Triumphmarsch-Abziehbild

Opulent sind auch Bühnenbild und Kostüme (Ezio Toffolutti) sowie die von Christopher Tölle choreografierten Ballettszenen. Die Gefangenen wirken wie von Hermann Nitsch mit Blut übergossen. Der Triumphmarsch tönt mitreißend, sieht aber aus wie auf Abziehbildern früher Zigarettenalben.

Viel Bewegung ist da auf der goldfarben bebretterten Bühne, die wirksam verkleinert wurde, um einerseits Spielraum zu tilgen und andererseits der Akustik zu helfen. Szenisch gibt es reichlich Versatzstücke historischer Ägypten-Klischees. Da greift die Regie ganz tief in die Klamottenkiste. Aktualisieren wollte Katharina Thalbach das Werk nicht, sie erzählt es vom Blatt, weder psychologisch ausdeutend, noch von den Noten her. Die aber perlen so strahlend durch den Raum, dass man Oberflächlichkeit der Inszenierung fast vergessen könnte.

Vorstellungen: 9., 13., 17. und 20. März, 3., 5. und 9. Juli. Karten (130 bis 175 Euro) gibt’s unter Telefon 0351 4911705 Besucherservice oder auf www.semperoper.de. Arte Concert sendet den Mitschnitt der Dresdner Neuproduktion am 13. März.

Von Michael Ernst