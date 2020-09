Leipzig

Zum fünften Geburtstag der Vleugels-Orgel in der Leipziger Propsteikirche St. Trinitatis bittet Propsteikantor Stephan Rommelspacher am Sonntag zur Orgelnacht in die katholische Kirche am Ring, zu der er drei renommierte Organisten eingeladen hat.

Domorganist in Erfurt: Silvius von Kessel Quelle: peer

Auf dem Programm stehen Originalwerke und Bearbeitungen von Johann Sebastian Bach, Georg Friedrich Händel, Ludwig van Beethoven, Richard Wagner, Alexandre Guilmant, Edward Elgar und natürlich Improvisationen.

Jeder der drei Kollegen spielt ein rund 40-minütiges Konzert, auf das jeweils eine halbe Stunde Pause zum Lüften folgt. Zwischen den Kurzkonzerten sind die Gäste eingeladen, die Zeit im Lesecafé bei Wein, Snacks und Gesprächen mit den Organisten zu verbringen.

Thomas Lennartz Quelle: peer

Um 19.30 Uhr beginnt Silvius von Kessel, seines Zeichens Domorganist in Erfurt. Danach folgt um 20.45 Uhr das Konzert des ehemaligen Dresdener Domorganisten Thomas Lennartz. Marcel Andreas Ober, Organist an der Berliner Hedwigskathedrale, beendet die Einzelkonzerte um 22 Uhr. Zum krönenden Abschluss des Orgelgeburtstages spielen die drei Organisten gemeinsam ab 23 Uhr ein Überraschungsprogramm.

Domorganist in Berlin: Marcel Andreas Ober. Quelle: Walter Wetzler

Es besteht die Möglichkeit, entweder alle Konzerte oder nur einzelne zu besuchen. Zur Verfügung stehen 180 Plätze, bei vollständiger Besetzung kann es zu Wartezeiten kommen. Eine Voranmeldung ist nicht erforderlich. Der Eintritt zur Orgelnacht ist frei, um Spenden wird gebeten.

Sonntag, 27. September, Propsteikirche St. Trinitatis, Leipzig: Orgelnacht – der Eintritt ist frei.

Von Judith Flesch