Orgie ist nicht gleich Orgie oder Wie sich in der Krise der Charakter zeigt

Leipzig

Hubertus Heil ist SPD-Mitglied und Bundesarbeitsminister und will im Moment nicht Kanzler werden. Dennoch wagt er sich aus der Deckung und plant bis Herbst ein Gesetz zum Recht auf Homeoffice. „Jeder, der möchte und bei dem es der Arbeitsplatz zulässt, soll im Homeoffice arbeiten können“, sagt er, und zwar: „auch wenn die Corona-Pandemie wieder vorbei ist“.

Das ist erstaunlich, denn nur wenige trauen sich, von einem Ende der Pandemie zu sprechen. Wer will sich schon dem Vorwurf einer „Öffnungsdiskussionsorgie“ ( Angela Merkel) aussetzen. Ein Wunder, dass es für „Lockerung“ überhaupt ein deutsches Wort gibt.

„Unsere Menschen“

Bei aller „inneren Zerrissenheit“ ( Albert Camus) sprechen die Optimisten unter den Pessimisten davon, dass dieses oder jenes nach dem Stillstand bewahrt werden sollte. Ein Danach, das die einen in zwei Wochen sehen, andere in zwei Jahren.

In der Krise zeige sich der Charakter, heißt es. Was ja leider stimmt. Welche „ Errungenschaften“ ( Olaf Scholz) also könnten das sein – neben Homeoffice, Handhygiene und Hobbys? Die Aufgabenverteilung in gemischtgeschlechtlich organisierten Haushalten entspricht einer Rolle rückwärts, Nachbarschaftsnetzwerke werden von Denunzianten zusammengehalten. Die einen nehmen devot alles hin, andere geben es in Demut wieder.

Für ein schöneres Danach bleibt viel zu tun. Womit klar ist, warum die Schließungsorgie länger dauert, und zwar ohne Diskussion: „Unsere Menschen“ ( Markus Söder) sind wohl noch nicht soweit. Wer das falsch findet, bastelt sich eine Charakter-Maske mit der Botschaft „Dagegen!“. Die ist vom Grundgesetz gedeckt.

Von Janina Fleischer