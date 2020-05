Orgie und Obergrenze: Wenn die Ekstase zum Weinen in den Keller muss

München

Vom Feeling her, ist es kein gutes Gefühl, was sich in diesen Tagen aus den deutschen Stadien in die Wohnzimmer überträgt. Nur einzelne spitze Schreie und Tritte gegen den Ball dringen aus einer Veranstaltung, deren Geräuschkulisse sich ansonsten zwischen Testspiel in Unterursel und Beerdigung einfügt. Das Ekstatische hat es schwer zur Zeit. Am deutlichsten wird das vielleicht daran, dass Politiker Begriffe aus der Welt des Feierns, des kollektiven Kontrollverlusts klauen und waschen, bis sie hygienisch rein sind.

Orgien ohne Rausch

In den „Öffnungsdiskussionsorgien“ der Kanzlerin ist noch so viel Rausch enthalten wie Alkohol in einem Glas Wasser. Und das merkelsche Wortbildungs-Ödem scheint Schule zu machen. Beim virtuellen Parteitag warnte jetzt der CSU-Landtagsabgeordnete Alexander König vor „ Geldverteilungsorgien“. Eröffnet hatte die Veranstaltung CSU-Chef Markus Söder, Parteivizin Dorothee Bär schlug aus diesem Anlass auf einen roten Buzzer für den Jubel vom Band. Orgie aus der Retorte.

Antipode der Orgie

Damit es dann doch nicht zu ausgelassen zugeht in einer Welt, in der sich elf Freunde weiterhin nur auf dem Testfeld Bundesliga nahekommen dürfen, greifen die Bayern nun auf eine ältere Erfindung zurück: die Obergrenze. Der Begriff suggeriert Ordnung, ist somit Antipode der Orgie. Diesmal geht es natürlich nicht darum, die Aufnahme von Flüchtlingen zu deckeln – das Thema ist gerade eigenartig verschwunden – sondern die Staatsverschuldung. Das ist insofern interessant, als dass Söder diese wie kaum ein anderer in den letzten Wochen vorangetrieben hat. Aber so geht wohl Politik.

Wenn nun also noch die Obergrenzen-Orgie kommt, kann die Ekstase zum Weinen in den Keller gehen. Und bleiben.

Von jkl