Oskar Schlemmers „Lackballett“ kommt zur Euro-Scene: „Ein Spiel mit Form und Farbe“

Der 100. Bauhaus-Geburtstag spielt auch bei der Euro-Scene Leipzig eine Rolle. Das Düsseldorfer Theater der Klänge, zu dessen Repertoire auch eine Version von Oskar Schlemmers „Triadischem Ballett“ gehört, zeigt sein „ Lackballett“ – inspiriert von Schlemmers 1941 einmalig gezeigter Kurzaufführung gleichen Namens. Jörg U. Lensing, Regisseur und künstlerischer Leiter des Theaters, versteht das eigene multimediale Werk als Fortsetzung des Bauhaus-Gedankens.

Die Nazis schlossen das Bauhaus 1933, Oskar Schlemmers „ Lackballett“ stammt von 1941. Wie viel Bauhaus steckt noch in dem Stück?

Mit Blick auf die Ästhetik steckt viel darin, die Figurinen kann man als Weiterführung seiner Arbeit verstehen. Sie hätten durchaus in Schlemmers „Triadisches Ballett“ von 1922 gepasst. Damals verwendete er 18 Figuren für ein abendfüllendes Programm, beim „ Lackballett“ nur noch sechs zu einer Sarabande von Händel über etwa vier Minuten. Die Bedingungen waren ganz andere: Die einzige Aufführung fand als Teil eines gemischten Programms bei einem Betriebsfest der Farbwerke Herberts in Wuppertal statt.

Schlemmer war bei den Lackwerken Herberts angestellt. Was weiß man über seinen künstlerischen Freiraum in jenen Kriegsjahren?

Schlemmer war von den Nazis mit einem Mal- und Ausstellungsverbot belegt, er galt als entarteter Künstler. Kurt Herberts, Mäzen und Anthroposoph, hat Künstler wie Schlemmer, Willi Baumeister und Heinz Rasch in seinem Maltechnikum beschäftigt. Er hat ihnen komplette Freiheit gelassen, doch die Tätigkeit durfte nie als künstlerische Betätigung gelten. Offiziell erforschte Schlemmer als Professor den Umgang mit neuen Kunstharzlacken.

Schlemmer schreibt fast schwärmerisch von „Lackgesetz und menschlichem Willen“, aus dem Neues hervorgeht. Er hat sich ganz auf die neuen Rahmenbedingungen eingelassen?

Als Maler verfolgte er zuvor einen vollkommen anderen Stil. Er hat sich am Menschen orientiert und war weit weniger abstrakt als die Bauhaus-Künstler Kandinsky oder Klee. Mit der Arbeit am Lack aber trat er in eine neue Phase des Experimentierens ein. In seinem Tagebuch schreibt er vom „Malen von Wannen“. Das heißt, er tauchte Gegenstände in Wannen ein und ließ den Lack fließen, trocknen, porös werden. Er startete den künstlerischen Vorgang und ließ die Werke wie von selbst entstehen. Damit hat Schlemmer eine Technik vorweggenommen, die in der Kunst erst später bedeutsam wurde, etwa mit Jackson Pollock.

Wie einflussreich war seine Arbeit am Lack?

Die Maltechnikum-Phase war lange ungekannt, Pollock wird wahrscheinlich nichts von Schlemmer gewusst haben. Erst in den 50er und 60er Jahren setzte durch die Tagebuchveröffentlichungen neues Interesse an Schlemmer ein. Es hat bis 1969 gedauert, bis die erste Bauhaus-Ausstellung in Stuttgart gezeigt wurde.

Was ist vom Lackballett überliefert?

Bei einem Bombenangriff 1943 sind alle Kostüme verbrannt. Schlemmer ist im gleichen Jahr gestorben und die wenigen Skizzen, die er gemacht hat, und wenige Fotos blieben lange Zeit im Privatbesitz der Witwe.

Lassen sich die Figurinen deuten oder sind sie in Schlemmers neuer Experimental-Phase eher als ästhetisches Spiel zu sehen?

Das „ Lackballett“ ist tatsächlich mehr als Spiel zu sehen. Die Figuren heißen Blütenfigurine, Fächerfigurine oder Drahtfigurine und sind eher an Form und Material orientiert, weniger an einer Reflexion. Das war beim „Triadischen Ballett“ noch anders. Schlemmer hat bereits während des Ersten Weltkriegs daran gearbeitet und auch Kriegserlebnisse reflektiert: Soldaten, Verpanzerungen oder Amputationen und Veränderungen der Gliedmaßen. Aus heutiger Sicht ergeben sich verschiedene Interpretationsansätze. Die Entwurfsskizzen wirken starr, puppenhaft und sehr akademisch, was ja leider auch die heutige Wahrnehmung des Bauhauses betrifft. Lässt man sich aber auf das Tänzerische ein, dann entsteht etwas Feierliches, Lustiges, Groteskes. Diesen Weg sind wir bei unserer Version des „Triadischen Balletts“ gegangen.

Mit welchem Hebel bringen Sie das kurze, kaum überlieferte „ Lackballett“ zu einem abendfüllenden Programm?

Wir kombinieren das Ballett mit Schlemmers Lackexperimenten. Ein paar seiner Lackbilder sind erhalten, sehr experimentelle Arbeiten, sehr textural, komplett abstrakt. Wir haben über mehrere Produktionen eine Technik entwickelt, die eine Video-Live-Interaktions-Malerei ermöglicht. Tänzer werden durch eine Kamera erfasst und deren Bewegungen von einem Rechner in Bildtexturen verwandelt. Das findet live auf der Bühne statt. Das heißt, wir haben den experimentellen Prozess, Formen und Farben zu entwickeln – wovon Schlemmer spricht –, zum Gegenstand des Stücks gemacht. Aus einem Ausprobieren, Variieren, Kombinieren, als befände man sich im Atelier von Oskar Schlemmer, entstehen die Figurinen. Die Tänzer malen durch Bewegung und Videostrahl.

Sie setzen technisch komplexe Mittel ein, die Schlemmer nicht zur Verfügung standen. Sie sehen sich aber in der Bauhaus-Tradition, weil dort auch viele Disziplinen zusammenarbeiteten?

Ja, die Ateliers haben mit dem Ziel interagiert, ein Gesamtwerk zu schaffen. Und das war auch der Gründungsimpuls des Theaters der Klänge. Unsere Werke sind immer Interaktionswerke zwischen Malern, Medienkünstlern, Tänzern, Schauspielern, Musikern. Das ist der Bauhausgedanke. Auch damals wurde medial gearbeitet, eben mit Schwarz-Weiß-Film oder reflektorischen Lichtspielen. Wir führen das mit unseren elektronischen Mitteln weiter. Wichtig ist für mich auch, dass am Bauhaus mit Spaß und Lebensfreude gearbeitet wurde. Heute blicken wir auf die strengen architektonischen Formen zurück und denken, auf der Bauhaus-Bühne muss es äußerst akribisch und akademisch zugegangen sein. Das war aber nicht so, und das vermisse ich in der Bauhaus-Rezeption: Es wird viel über Architektur, Gestaltung und Design gesprochen, aber wenig über die Lebensumstände, das Feiern, das Schauspielen für andere, der vergnügliche Abend.

Galt das auch noch für die Zeit des „ Lackballetts“?

Schlemmer musste vorher als Maler und Anstreicher arbeiten und dann kam Kurt Herberts und gab ihm und anderen Künstlern die Möglichkeit, zusammenzuarbeiten. Und im eigens eingerichteten Maltechnikum spielten sie wieder wie die Kinder.

