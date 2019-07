Leipzig

Kein Stuhl blieb unbesetzt im Ost-Passage-Theater, als die freie Jugendtheatergruppe „Katrin, lass mich bitte die Kinder sehen“ am Donnerstag dort die letzte Premiere auf der Stadtteilbühne in der aktuellen Spielzeit aufführte: „Die Gärten!“. Auf der Bühne agieren junge Leute, die sonst vielleicht im Publikum sitzen. Und so begreift sich auch diese Spielstätte: als Ort, wo Perspektivwechsel durchgespielt werden, die gegenseitiges Aufeinanderzugehen befördern. Das kommt gut an.

Ort der Handlung ist ein Gartenverein, versinnbildlicht durch eine große grüne Matte, die auf dem Boden ausgerollt ist. Die Gärtner, anfangs ringsherum stehend, tragen allesamt eine blaue Montur, die sie als Gruppe kenntlich macht. Aber dann große Aufregung: Bei einem Einbruch wurde unter anderem ein Gartenzwerg gestohlen. Eine Versammlung wird einberufen, bei der die Gärtner erscheinen, die eigentlich mit ihren spießigen Nickligkeiten genug zu tun haben.

Schräger Walzerrhythmus

Dann gibt es noch einen Wirt aus dem Gartenlokal, dessen Position oder auch Identität nicht ganz klar ist, und ein ominöses Wildschwein, das tagsüber seine borstige Wampe in der Sonne wärmt und abends am Tresen steht … Die Einbrecher wiederum, drei linksradikale Revoluzzer, sind sich uneins über ihr Selbstbild und damit über ihre Ziele, was nicht einer gewissen Komik entbehrt. Zu welchem Ende alles kommt, ist nicht abzusehen.

Unglaublich dynamisch spielen die acht Laiendarsteller ihre Rollen, streckenweise folgen ihre mal kreisenden, mal torkelnden Bewegungen einer Choreografie, die auf einen schrägen Walzerrhythmus eingestimmt ist. Die Musik kommt von einer dreiköpfigen Band (Schlagzeug, Posaune, Geige) und wetteifert mit den kräftigen Stimmen. Es wird gerufen, geschrien, gebrüllt, gerannt, gesprungen, dieses Gartendrama ist Leidenschaft pur.

Der Kleingartenverein als die große Welt im Kleinen. Einfach stark.

„Die Gärten!“, weitere Aufführung am Sonntag, 20 Uhr, Ost-Passage-Theater, Konradstraße 27, Eintritt 9/6 Euro

Von Juliane Lochner