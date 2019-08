Leipzig

In diesem Buch sind alle handelnden Personen attraktiv. Genau genommen handeln sie gar nicht, sie reden nur. Oder schweigen in emotionaler Verweigerung. „Gespräche mit Freunden“ heißt der Roman, mit dem die irische Schriftstellerin Sally Rooney die Literaturszene in Aufregung versetzt, nun auch in Deutschland.

Rooney, gerade auf Platz 5 der „Spiegel“-Bestsellerliste eingestiegen, sei „die literarische Stimme der Generation Y“, befand „The Independent“. Sie ist Jahrgang ’91 und der Roman ihr Debüt. Wie ihre Protagonistinnen lebt sie in Dublin, hat Politik und Literatur studiert.

Sie war für mehrere Preise nominiert und gewann 2017 den Literaturpreis der „Sunday Times“. Heute arbeitet Rooney als Redakteurin des Literaturmagazins „The Stinging Fly“, ihr zweiter Roman, „Normal People“, soll 2020 auf Deutsch erscheinen.

Alles ein Problem

„Gespräche mit Freunden“ ist ein Vier-Personen-Stück. Als Schülerinnen waren die Freundinnen ein Paar. Sie treten bei Poetry Slams auf, wobei Frances die Dichterin ist und Bobbi den Auftritt liebt. Bei einer Poetry Night lernen beide die Journalistin Melissa kennen, fast Ende 30 und verheiratet mit Nick.

Der arbeitet als Schauspieler, leidet unter Depressionen sowie einer Entscheidungsschwäche und ist einfach schön. Das sind zwar alle, aber im Gegensatz zu den anderen kann er auf eine intellektuelle Magie verzichten. Darum redet er nicht so viel.

Bobbi hat sich sofort in Melissa verliebt, Frances beginnt eine auch sexuelle Affäre mit Nick. Melissa lädt die beiden in ihr Haus und später in den Frankreich-Urlaub ein. Und natürlich ist all das von Anfang an und eigentlich immer vor allem ein Problem.

Nicht wegen des Altersunterschieds und nicht wegen der Monogamie-Tradition, sondern wegen zahlreicher Kommunikations-Crashs, in deren Trümmern sich die Reste eines Macht-Gefüges finden, das auf Klassen- und Geschlechterzugehörigkeit gebaut war.

Wechsel von Diskurs und Detail

Das Setting der Gegenwart ändert allerdings wenig an den klassischen Zutaten: Verliebtheit, Erwartung, Enttäuschung, Eifersucht, Wut, Hoffnung, Hass. Dies alles wird weniger erfahren als besprochen. Dabei gerät jede Annäherung gleichzeitig zum Rückzugsgefecht, um einer Zurückweisung zuvorzukommen und Schmerz zu kontrollieren.

So etwas muss immer wieder zu Missverständnissen führen, die bei aller Schärfe des Denkens aus der Wucht des Unklaren resultieren. Dass sie Nick nicht mehr sehen will, hat Frances zu ihm gesagt. Wie sehr er sich zusammenreißen musste, sie nicht anzurufen, gesteht er später. Wie sehr sie auf seinen Anruf gewartet hat, klagt sie. Komplimente, zu denen sie einander nötigen, müssen immer wieder neu errungen werden.

Über etwas zu reden, statt davon zu erzählen, kann ermüden. Dass das auf fast 400 Seiten nur selten passiert, liegt an Sally Rooneys Stil, Spannung aufzubauen durch den Wechsel von Diskurs und Detail, Kapitalismuskritik und Beobachtung.

Raus aus der Analyse

So gibt es beim Besuch des Vaters keine Unterhaltung, dafür Informationen über die Farbe des Tellers, auf dem er eine braune Tüte abstellt, aus der er isst. Oder über die Reihenfolge, in der Frances sein Geschirr abwäscht: „Während ich zusah, wie sie Seifenblasen leise an den Klingen der Küchenmesser hinabglitten, hatte ich das dringende Bedürfnis, mir selbst wehzutun. Stattdessen räumte ich Salz- und Pfefferstreuer weg und ging ins Wohnzimmer.“ Aus dem Konkreten im Ungefähren entsteht der Sog dieser Geschichte, das Interesse daran, wohin sie führt.

Rooney erzählt in der Ich-Perspektive von Frances, die bis zum Schluss gern der Mensch wäre, der sie immer sein wollte. Vielleicht wird sie es nie. Zu ihren Zielen gehört es, „Erleuchtung zu erlangen“ oder „eine fröhliche junge Frau zu sein“. Sie hat „keinerlei Pläne“ was ihre „finanzielle Zukunft betrifft“, macht ein Praktikum in einer Literaturagentur, jobbt und hungert eben, wenn der Vater den Unterhalt nicht überweist.

Überhaupt ist die Beziehung zum von der Mutter getrennt lebenden Vater holprig, doch das ist in dieser Welt jede Beziehung. „Man durchlebt bestimmte Dinge, bevor man sie versteht. Man kann nicht immer die analytische Position einnehmen“, wird Frances schließlich klar.

Alle Worte führen in die Schlacht

Nick ist der erste Mann, mit dem Frances schläft. Sie sind auf eine Weise unkonventionell, die längst zur Konvention gehört. Dass er keine Ambitionen hat, Haus und Frau zu verlassen, schützt so lange, bis Melissa von der Affäre erfährt und er ihr wieder näher kommt.

Da ist für Frances der Weg in den Selbsthass endgültig frei. „Als wir zu viert waren, habe ich immer in Paaren gedacht, was ich bedrohlich für mich fand, weil alle möglichen Paarungen, an denen ich keinen Anteil hatte, so viel interessanter erschienen als die mit mir.“ Das mailt sie Bobbi. Mails und Chats sind – ob defensiv intim oder ideologisch geladen – dem guten alten Dialog ebenbürtig.

Alle Worte führen auf ihre Weise in eine Schlacht, in der es an Nähe fehlt und an Wärme. Den Schluss des Romans kann man dann versöhnlich finden oder feige – das ist diesem Fall sogar das Gleiche.

Sally Rooney: Gespräche mit Freunden. Roman. Aus dem Englischen von Zoë Beck. Luchterhand Verlag; 384 Seiten, 20 Euro

Von Janina Fleischer