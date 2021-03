Leipzig

Zu den Sprüchen, die so falsch sind, dass sie schon wieder stimmen, gehört: „Wer feiern kann, kann auch arbeiten.“ Er gehört ins Repertoire jedes Lehrmeisters und von Erziehungsberechtigten kurz vor der Kapitulation. Die Behauptung stimmt insofern, als dass für kräftezehrende Partys die gleichen Voraussetzungen erfüllt sein müssen wie zum Versehen der im Arbeitsvertrag festgehaltenen Pflichten: Man darf nichts Wichtigeres vorhaben, sollte sich körperlich fit fühlen und muss eine gewisse Bereitschaft an den Tag legen.

Gemeint ist mit dem Spruch natürlich etwas anderes: Wer so dermaßen feste abgebissen hat, dass er oder sie am nächsten Tag nicht weiß, wo ihm oder ihr der Kopf steht, ist auf eine nicht näher zu hinterfragende Weise auch in der Lage, seinen oder ihren Körper dorthin zu schleppen, wo das Gehalt fließt. Augen zu und durch.

Mehr Zeit für weniger

Nach dieser Logik darf, wer Winterschlaf gehalten hat, auch Frühjahrsmüdigkeit für sich in Anspruch nehmen. Schließlich haben wir Pandemie. Wer feiern kann, verbringt seine Nächte offenbar auf Mallorca. Wer arbeiten kann, ist nicht im Kulturbetrieb beschäftigt. Erschöpfung legt sich übers Land, und das hat mit durchwachten Nächten von Kanzlerin und Ministerpräsidenten zu tun und mit der Logik des Durchhaltens.

Um herauszufinden, wie es ihnen gerade geht und was ihnen fehlt, hat der Forschungsverbund „Kindheit – Jugend – Familie in Zeiten von Corona“ Tausende junge Menschen befragt. Viele sagen, es sei schön, mehr Zeit zu haben. Ebenfalls vielen bringt mehr Zeit nicht viel, weil sie sich mehr offene Räume wünschen, um Freunde zu treffen. Zu viel kann eben auch zu wenig sein.

Von Janina Fleischer