Wenn es dunkel wird in der Stadt, beginnt das Essen zu leuchten. Dann rasen orangefarbene Punkte durch die Wohngebiete, sie bringen Ein- bis Drei-Gänge-Menüs bis an die Wohnungstür. Wer online bestellt, gehörte mal zu den Gourmands unter den Essern – Hauptsache viel, heiß, fettig. Im Lockdown finden sich auch Genießer unter ihnen, weil es gerade nicht möglich ist, sich vom Oberkellner das Leinenlätzchen binden zu lassen.

Denn Pandemie hin, Esskultur her – wer nicht kochen will, lässt liefern. Oder holt, um die Illusion eines sozialen Gefüges und der Solidarität zu nähren, das Bestellte eigenhändig beim Stamm-Italiener ab. Als Hybrid zwischen Selbstgemacht und Selbstbezahlt finden Kochboxen Absatz, die alles beinhalten, was selbst zubereitet werden muss. IKEA zum Essen.

Herrenwitz und Hausfrauenstolz

Wo der Spaß aufhört, beginnt das Essen. Wenn Kultur ausfällt, der Urlaub, die Geselligkeit mit Freunden, bleibt nicht mehr viel, was Leib und Seele zusammenhält. So beschleunigt der Lockdown einerseits eine Entwicklung vom Sinnlichen zur Vernunft – und andererseits die Besinnung auf Vertrautes.

Der Unterhaltungs-Aspekt zahlreicher Kochsendungen, in denen gut abgehangener Herrenwitz unter Hausfrauenstolz gerührt wurde, ist heiligem Ernst gewichen, der Ernährung zur Verantwortung erklärt. Nahrung musste nicht mehr schmecken, sondern stimmen.

Wenn am 18. Januar die Internationale Grüne Woche beginnt, diesmal so digital wie die Speisekarten von Alfredo’s Würstchenpalast, verschmelzen Gourmands und Gourmets zu: Verbrauchern. Ihnen werden Online-Vorträge serviert, in denen es um die Glaubwürdigkeit von Herkunftsangaben geht, um Nahrungsergänzungsmittel oder Trinkwasserqualität.

Grüne Grenze zwischen Rosen- und Rotkohl

Denn beim Essen hört der Spaß in Deutschland auf. Zwar geben Bundesbürger nur 9,6 Prozent ihres Einkommens für Nahrungsmittel aus, während der EU-Durchschnitt bei 11 Prozent liegt, sie betreiben jedoch verhältnismäßig viel Aufwand mit den Ideologien dahinter. Die Wahl der Nahrungsmittel markiert nicht nur einen Platz in der Gesellschaft, sondern eine Stellung.

Mag die grüne Grenze zwischen Rosen- und Rotkohl verlaufen, eine stark bewachte Mauer steht zwischen industriell beschleunigtem Fast Food und Slow Food aus Handaufzucht. Beim Tierwohl geht es um Haltungsfragen, beim Menschenwohl führen Gewichtsreduzierung und die Ablehnung krankmachender Zusätze den Löffel.

Das Eine muss man sich leisten können wollen, das andere auch. Die Deutschen kamen ja schon gar nicht mehr zum Kochen bei all den Diskussionen über Thermomix-Diät, Nachhaltigkeitstrends und Tötungstabus. Ein Finger auf der Durchwahl von Pizza-Flink, den anderen im „Ernährungskompass“ von Bast Kast, der monatelang in der Spitzengruppe der Bestsellerlisten zu finden war.

„Essen fassen“ mit einem Gourmetkritiker

Jetzt also wäre Gelegenheit, einfach gut zu essen. Gottlob zählt die Nahrungsbeschaffung zu den „triftigen Gründen“, das Haus zu verlassen. Doch was heißt gut? Als Essstörungen macht längst auch die Orthorexia nervosa von sich reden, bei der eine übermäßige Beschäftigung mit der Qualität der Lebensmittel krank machen kann. Physisch oder psychisch. Allein über den eigenen Körper hat der Mensch noch Macht. Ganz besonders in dieser Krise.

„Essen fassen“ heißt passend die aktuelle Ausgabe der Kulturzeitschrift „Kursbuch“. Im mit 45 Seiten zentralen Text untersucht Gourmetkritiker Jürgen Dollase die Möglichkeiten kulinarischer Qualitätsbestimmung. Er kann sich nur mühsam zurückhalten angesichts der Verwendung individueller Vorlieben als Maßstab für Urteile. „Für alles, was mit einer – nennen wir es vorsichtig: intersubjektiv gültigen Qualität – zu tun hat, ist das Beharren auf ungesteuert, unreflektiert und unzusammenhängend zustande gekommenen individuellen Vorlieben eine Katastrophe“.

„Demokratiemenü“ mit vier Gängen

Herausgeber Armin Nassehi schreibt im Editorial, Essen halte Leib und Seele nicht nur zusammen, „es findet sogar gewissermaßen in zwei Welten statt – in der Welt des Leibes, des Lebens, des Überlebens, der Natur und der Stofflichkeit einerseits, in der Welt der Seele, der Kultur, der Bedeutung und ihrer sozialen Ausprägung andererseits“.

Er verweist auf den Stoffwechsel des Menschen mit seiner natürlichen Umwelt wie auch mit der soziokulturellen Umwelt. „Nichts, was gegessen wird, ist nur Nahrung, und alles, was gegessen wird, bedeutet auch etwas.“ Darin – Reproduktion und soziokulturelle Aufladung – sei Essen vergleichbar mit Sexualität.

Peter Felixberger, der zweite Herausgeber, macht das „Kursbuch“ zum Kochbuch für ein „Demokratiemenü“ mit vier Gängen nach Rezepten von Karl Marx (Arbeiter-Bourgeois-Spieß), John Rawls ( Volkssuppe) und Michael Walzer ( Schicksalssoufflé), dazu ein „Klassiker der Diversity-Küche“: Sozialliberalgrüne Staatspasta.

„Foodporn“ und die sozialisierende Kraft

In anderen Beiträgen wird das Phänomen von Start-ups für Foodtrends unter die Lupe genommen, vegetarischer Lifestyle der Geschichte des Fleischverzichts gegenübergestellt, „Foodporn“ – Speisefotografie in den sozialen Medien – analysiert.

Dem „Essen in Corona-Zeiten“ forscht Jana Rückert-John nach. Rund ein Drittel der von Forsa Befragten gebe an, häufiger als vor der Pandemie gemeinsam Mahlzeiten einzunehmen. Eine Geselligkeit, der der Soziologe Georg Simmel 1910 eine „ungeheure sozialisierende Kraft“ beimaß. Wärmt allerdings die neue Besinnung nur alte Bestimmung auf, ist für die Frau am Herd nichts gewonnen. Es sei denn, der Mann kann den Thermomix reparieren, während sie Pizza bestellt.

Armin Nassehi, Peter Felixberger (Hg.): Kursbuch 204: Essen fassen. Kursbuch Kulturstiftung gGmbH; 208 Seiten, 19 Euro

Von Janina Fleischer