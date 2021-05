Leipzig

In diesem Flecken im Märkischen leben rund 500 Einwohner. Mal mehr, mal weniger. Ein Schlummerdorf am Weg – singt City-Frontmann Toni Krahl. „So klein, dass man’s zumeist in Ruhe lässt.“ Am 22. Juli allerdings, da wird es unruhig werden in Münchehofe. Die Hauptstraße bekommt einen neuen Namen: Tamara Danz.

Im Ort steht das ehemalige Wohnhaus ihrer Eltern: Treffpunkt und Probenort von Silly, ab 2000 auch Tonstudio. Der letzte Platz für die Rocksängerin ist nicht weit: „Der Wind harft durch die Friedhofspforte/ Hier liegt Tamara Danz und schläft zu fest.“ (City)

Seit 25 Jahren. Es war ein Schock, als sie starb. Sie schien unsterblich, alles an ihr war einfach zu wild: Haare und Klamotten, Gesang und Texte. Der Krebs erwischte sie im Studio, beim siebten Album. Das hieß „Paradies“.

Wolfgang Martins persönlicher Blick auf Tamara Danz

Was ist geblieben von Tamara Danz und Silly? Von diesen 18 Jahren mit Anfang und Durchbruch, Erfolg und Veränderungen, mit Trennungen, Brüchen und Aufbrüchen? Was kam nach dem Tod von Tamara mit nur 43 Jahren? Wolfgang Martin ist nicht der Erste, der zurückblickt auf Silly und die unvergessene Frontfrau. Er hat allerdings den Vorteil, dass er bei manchen Dingen nah dabei gewesen ist.

Anderes lässt er sich berichten – von Toni Krahl, Angelika Weiz, Keyboarder Ritchie Barton, Gitarrero Uwe Hassbecker, Musiker Dirk Zöllner, Amiga-Bewahrer Jörg Stempel, Texter Werner Karma. Der Ton ist faktisch, nüchtern, schnörkellos – und voller Verehrung. Was eine kritische Bewertung der einzelnen Silly-Alben ausschließt.

„Paradiesvögel fängt man nicht ein“ ist Biografie und Huldigung

So ist denn sein Buch „Paradiesvögel fängt man nicht ein“ vor allem ein bunter Mix aus Biografie, Band-Historie, Bilder-Album und Huldigung. Der Vater, DDR-Handelsrat in Bulgarien und Rumänien, fällt politisch zwar in Ungnade, doch die Tochter verbringt die Kindheit im Ausland. Das weitet den Blick. Sie singt als Abiturientin (auch im Oktoberklub), schmeißt das Dolmetscher-Studium, kassiert von der Berliner Musikhochschule eine Ablehnung (Stimme ungenügend) – und geht zur Horst-Krüger-Band.

Ende der 70er entsteht dann aus einer Barformation, die sommers in Rumänien tingelt, die Familie Silly. Tamara Danz übernimmt das Ruder. Sie hasst jedes Schema. Sie will nur ihr Ding machen. Wer das klassisch-chorische „Because“ (LP „Abbey Road“) zum Beatles-Lieblingssong erklärt, muss anderes im Sinn haben als Rock pur. „Tanzt keiner Boogie?“ (1981), das erste Album, war es noch nicht. „Der letzte Kunde“ (der Drummer Mike Schafmeier singt), der erste Hit, auch nicht.

Erst „Mont Klamott“ (1983), das war´s. „Sie wollte sozial-konkret und politisch sein, wollte weder was auslassen noch hübsch lügen, und sie wollte an die Grenze des Erlaubten, immer störrisch und immer schön mit Vollgas an den Leitplanken entlangschrammen, bis die Funken flogen“, sagt Texter Werner Karma.

Tamara Danz, die Rigorose

Der war ideal für Tamara Danz – bis zum bitteren Zerwürfnis. War er zu taub für alle Einsprüche? Oder wollte Tamara selber texten? Oder vertraute Silly zu sehr dem eigenen Poster? Wolfgang Martin versucht, über Interviews Antworten zu geben. Eine ultimative ist nicht dabei. Auch nicht zum Rauswurf von Mathias Schramm, dem ersten musikalischen Kopf. Zu viel Alkohol – sagt Ritchie Barton.

Der Keyboarder kam von City zu Silly. Er war in Tamara verliebt. Er veränderte den Silly-Sound. Er lebte sieben private Jahre mit Tamara. Als Uwe Hassbecker im Herbst 1986 von Stern Meißen wechselte, wechselte auch Tamara. Ritchie Barton blieb. Für Silly. Wie schwer das fiel, kann sicher niemand nachempfinden.

Tamara Danz, die Rigorose. Die die Welt nicht verstand, als im Westen „Bataillon d’Amour“ zensiert wurde (Vorwurf: Sex mit Minderjährigen). Die den lukrativen Vertrag mit BMG Ariola kündigte, weil Manager ihr sagen wollten, wie ihre Musik und Texte sein sollten. Das kannte sie. Bereits 1985 mussten vom Album „Zwischen unbefahr’nen Gleisen“ drei Songs (u.a. „Nur ein Lied“) entfernt und ersetzt werden – und die LP „Liebeswalzer“ heißen. Weil das Titellied unters Verbot gefallen war.

Wolfgang Martin bringt Hintergründe mit Tamara Danz’ Charakter zusammen

Etliche Geschichten um Songs, Alben, Hintergründe reißt Wolfgang Martin an – und bringt sie mit Charakter, Talent, Temperament von Tamara Danz zusammen. Das „Februar“-Album (1989) lieferte den Soundtrack zum DDR-Untergang. Was für Tamara, Mit-Autorin der 1989er Rock-Resolution, bald hieß: Umorientierung, Neuanfang. Sie organisierte, hielt zusammen, plante, textete mit Gundermann. Bis die Diagnose sie 1995 kalt erwischte.

Sie wollte, dass Silly weitermacht. Es dauerte 14 Jahre, bis „Alles rot“ kam (mit Anna Loos als Sängerin) – und knapp neun, bis erneut alles auf Anfang stand. Weil wieder die Frontfrau verloren ging. Silly gibt es trotzdem noch. Warum das so ist, dafür liefert diese Buch-Hommage an Tamara Danz ein paar Gründe. Und die sind ziemlich gut.

Wolfgang Martin: Paradiesvögel fängt man nicht ein. Hommage an Tamara Danz. Verlag Bild und Heimat; 208 Seiten, 19,99 Euro

Wolfgang Martin: Paradiesvögel fängt man nicht ein. Hommage an Tamara Danz. Verlag Bild und Heimat; 208 Seiten, 19,99 Euro Quelle: Verlag Bild und Heimat

Von Norbert Wehrstedt