Parcours im Parkhaus: Mit dem Auto sieht man besser

Erst kehrten die Autokinos zurück, nun gibt es Skulpturen im „Drive-in“. Das Javett-Kunstzentrum in Pretoria macht aus der Not einen Parcours und die Tiefgarage zum Ausstellungsraum. Für Autobesitzer hat das Folgen. Eine Glosse von Janina Fleischer

